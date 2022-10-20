林志玲「角色扮演」訓練AKIRA 48歲生日禮物曝光！
林志玲今（20）日出席瑞士精品表190周年生日派對，老公AKIRA明天參加金鐘獎，林志玲搞笑交代黃子佼：「麻煩你多照顧！」還牽起黃子佼的手禱告，信心喊話：「你一定可以拿獎。」她也提到在家「角色扮演」，親自幫AKIRA彩排，「我演主持人，他演嘉賓，在家稍微練習會發生的情況。」
林志玲擔任品牌大使17年，去過許多城市拍廣告，印象最深的一次是在羅馬和凱特溫絲蕾合作，「對我來說是最美好的羅馬假期！」黃子佼建議她可以帶著先生和兒子，去瑞士參觀百年總廠，林志玲也欣然應允，當作是迎接48歲的紀念旅行：「那就下個月吧，剛好是生日禮物！」
當媽媽之後怎麼分配時間？林志玲坦言自己百分之百著重於家庭，每晚哄睡兒子、消毒奶瓶之後，才是自己的「me time」，她要嘛放空，或是跟AKIRA聊天，林志玲也承認生小孩後歸心似箭，「出門前兒子看著我說，『媽媽，我們不是每天要在一起嗎』，我說等我一下，我馬上回來。」
甚至兒子晚上睡了，林志玲還會看著手機裡的兒子照片不放，問她手機裡兒子照片多還是老公照片多？林志玲甜蜜回應：「都是他們，沒有自己！」林志玲也透露，有家庭的她正處於美滿的狀態，「眼前就是最好的時光，現在的我是人生高點。」