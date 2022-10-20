寶可夢明降肉大安森林公園！「台灣罕見稀寶」現蹤快抓

寶可夢訓練大師集合了！日本The Pokémon Company與台北市觀光傳播局首次合作推出「飛翔皮卡丘計畫」，皮卡丘以及他所有的好夥伴們都將「降肉」台北市大安森林公園，於10/21至10/23 Pokémon GO Safari Zone活動及皮卡丘夜間舞台秀輪番上陣，陪大家從早玩到晚。台北市觀傳局更預告，若於「Pokémon GO」中購買入場券，則有機會捕獲在台灣非常罕見的「帕奇利茲」！除了21日登場3天的夜間舞台秀，一路到明年228連假還有四處Pokégenic拍照打卡點，各位寶可夢大師千萬別錯過！
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台北市觀傳局今（20）日曝光「飛翔皮卡丘計畫」詳細活動資訊。首先登場的是Pokémon GO Safari Zone: Taipei，於活動期間（10/21-10/23）凡於「Pokémon GO」中購買入場券，台灣非常罕見的稀寶「帕奇利茲」將藏身在大安森林公園內，等你去捕獲！如果你夠幸運，還有機會遇見異色未知圖騰（T、P、E），以及在「Pokémon GO」首次登場的「異色螢光魚」。沒來得及購票的訓練家們也別擔心，臺北市內各地藏有「穿著綠色T恤（樹果）的皮卡丘」，還可以有機會參加「超級拉帝亞斯與超級拉帝歐斯的超級團體戰」；旋轉台北市內寶可夢補給站轉盤時，則有機會獲得「飛翔皮卡丘計畫」合作活動貼圖。