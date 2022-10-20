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寶可夢明降肉大安森林公園！「台灣罕見稀寶」現蹤快抓

▲日本The Pokémon Company與台北市觀光傳播局首次合作推出「飛翔皮卡丘計畫」，將於10/21-10/23三天輪番上陣。（圖／台北市觀傳局提供）
▲日本The Pokémon Company與台北市觀光傳播局首次合作推出「飛翔皮卡丘計畫」，將於10/21-10/23三天輪番上陣。（圖／台北市觀傳局提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-10-20 16:41:17

寶可夢訓練大師集合了！日本The Pokémon Company與台北市觀光傳播局首次合作推出「飛翔皮卡丘計畫」，皮卡丘以及他所有的好夥伴們都將「降肉」台北市大安森林公園，於10/21至10/23 Pokémon GO Safari Zone活動及皮卡丘夜間舞台秀輪番上陣，陪大家從早玩到晚。台北市觀傳局更預告，若於「Pokémon GO」中購買入場券，則有機會捕獲在台灣非常罕見的「帕奇利茲」！除了21日登場3天的夜間舞台秀，一路到明年228連假還有四處Pokégenic拍照打卡點，各位寶可夢大師千萬別錯過！

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台北市觀傳局今（20）日曝光「飛翔皮卡丘計畫」詳細活動資訊。首先登場的是Pokémon GO Safari Zone: Taipei，於活動期間（10/21-10/23）凡於「Pokémon GO」中購買入場券，台灣非常罕見的稀寶「帕奇利茲」將藏身在大安森林公園內，等你去捕獲！如果你夠幸運，還有機會遇見異色未知圖騰（T、P、E），以及在「Pokémon GO」首次登場的「異色螢光魚」。沒來得及購票的訓練家們也別擔心，臺北市內各地藏有「穿著綠色T恤（樹果）的皮卡丘」，還可以有機會參加「超級拉帝亞斯與超級拉帝歐斯的超級團體戰」；旋轉台北市內寶可夢補給站轉盤時，則有機會獲得「飛翔皮卡丘計畫」合作活動貼圖。

「Pokémon GO」活動將在活動日每日晚間18:00暫告一段落，但觀傳局呼籲民眾：「先別急著離開大安森林公園！」爆炸頭皮卡丘和他的夥伴們將接棒在18:30-20:00重磅登場！在園內露天樂台上，皮卡丘將推出熱力四射的舞蹈表演，精采表演內容都是免購票就可參加，快帶上大小朋們一起來玩！

除上述兩場快閃活動外，觀傳局還曝光一連到228連假都能拍的4處「皮卡丘與夥伴打卡點」，4處都能坐捷運抵達，相當方便又好玩，以下時程表快收藏起來，錯過這檔機會不再喔！

  • 心中山線形公園：即日起至11/20
  • 捷運大安森林公園：即日起至11/15
  • 松山文創園區：2022年10月21日至2023年1月29日
  • 貓空：即日起至2023年2月28日 
▲爆炸頭皮卡丘和他的夥伴們將接棒在18:30-20:00重磅登場！在園內露天樂台上，皮卡丘將推出熱力四射的舞蹈表演。
▲爆炸頭皮卡丘和他的夥伴們將接棒在18:30-20:00重磅登場！在園內露天樂台上，皮卡丘將推出熱力四射的舞蹈表演。（圖／台北市觀傳局提供）

▲除了21日登場三天的夜間舞台秀，一路明年228連假還有四處Pokégenic拍照打卡點，各位寶可夢大師千萬別錯過！
▲除了21日登場三天的夜間舞台秀，一路明年228連假還有四處Pokégenic拍照打卡點，各位寶可夢大師千萬別錯過！（圖／台北市觀傳局提供）
▲一連到228連假都能拍的4處「皮卡丘與夥伴打卡點」，並且都能坐捷運抵達，相當方便又好玩。
▲一連到228連假都能拍的4處「皮卡丘與夥伴打卡點」，並且都能坐捷運抵達，相當方便又好玩。（圖／台北市觀傳局提供）

皮卡丘準備大舉入侵　10/21連3天招搖大安森林公園

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