蝦皮商城攜手7千家正品保障　「10.25商城狂購節」25折起

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蝦皮購物「10.25商城狂購節」品牌旗艦店限時2.5折起
根據Adobe近期的調查，74%的消費者會停止向喪失信任的品牌購物。蝦皮商城長期以「15天鑑賞期」、「蝦皮安心退」兩大購物保障深受用戶信賴，今年致力讓「正品保障」更有感，除了邀請家商城賣家，蝦皮購物也繼「25商城狂購節」後再推出蝦皮商城專屬活動「週日商城日」，於每週日祭出蝦皮商城95折優惠，4月推出至今帶動商城平均彈跳超過0%，力拼保障與優惠的雙重有感，讓用戶買得安心又開心！
延續週年慶熱蝦皮購物在「10.25商城狂購節」再度攜手知名品牌旗艦店推出2.5折起優惠，搭配商城299元免運、商城85折神券等消費者最愛好康，幫剁手族完成未完成的週年慶清單，為即將到來的雙11暖身！10/25當日0點，濕冷冬天必備，不放過任何一滴殘留水分的大金除濕機，只要13,800元；時下最夯新機iPhone 14 128G超甜半價13,950元12點開搶，讓你輕鬆跟上潮流；18點，擁有獨家腿部螺旋揉捏技術的tokuyo Mini 玩美椅 Pro，售價直降近17000元只要35820元；20點，百貨專櫃暢銷品契爾氏 金盞花植物精華化妝水 500ml，則祭出特惠價2450元再送240ml隨身組 (共40ml x 6瓶)！不只輪番獻優惠寵粉，瞄準換季用戶添購家電需求，蝦皮購物再祭總價近5萬元的家電豪禮，只要消費滿額就免費抽！
而隨著10/31萬聖節到來，蝦皮購物精選超過20樣萬聖節必備的站上夯品推出1元起優惠，原價1200元的1028 萬聖節驚喜包，超值禮包只要100元即可入手！
蝦皮購物「10.25商城狂購節」優惠攻略懶人包！
優惠一： 即日起 (10/20) 至10/25，商城0元起免運券人人都有，早鳥領券再抽iPhone 14 Pro！
優惠二：蝦皮商城85折、92折神券，最高現折5,000元！
優惠三：品牌旗艦店祭限時2.5折起優惠
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