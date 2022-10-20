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蝦皮商城攜手7千家正品保障　「10.25商城狂購節」25折起

▲蝦皮購物「10.25商城狂購節」7大時段品牌旗艦店25折起，換季家電最高折5,000元！（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「10.25商城狂購節」7大時段品牌旗艦店25折起，換季家電最高折5,000元！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-10-20 18:00:00

10月Q4購物季前哨戰正式開打！各大百貨紛紛祭出週年慶檔期優惠，並陸續傳出業績雙位數成長的好消息。不只線下通路開紅盤，今年度持續深化消費保障致力於提供消費者最有感「正品保障」的蝦皮商城，在8月攜手植村秀、LANCOME蘭蔻等9大專櫃品牌推出Shopee Premium後，也於第一個年慶檔期繳出亮眼成績單！不僅美妝品牌自年慶優惠開跑後平均業績最高彈跳近50%、平均客單價也看見最高20%的漲幅，搶先於蝦皮商城開賣的蘭芝 x 小狐狸聯名商品在首小時賣出近百萬業績顯示消費者在「正品保障」下買的更安心，對於Shopee Premium「官方進駐，精品直送」也展現如臨櫃購買般的信賴度。

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為了在「11.11最強購物節」前夕再帶入業績量能，蝦皮購物「10.25商城狂購節」攜手Kiehl’s契爾氏、Biotherm碧兒泉等知名品牌，於10/25當日精選7大時段品牌旗艦店2.5折起、換季抗敏家電最高折5000元的暖心優惠，滿額下單還能抽Dyson無線吸塵器、大金空調空氣清淨機等超值好禮，超搶手的高單價家電，讓你一次帶回家。

▲蝦皮購物「10.25商城狂購節」契爾氏金盞花植物精華化妝水，優惠價2,450元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「10.25商城狂購節」契爾氏金盞花植物精華化妝水，優惠價2,450元。（圖／品牌提供）
蝦皮購物「10.25商城狂購節」品牌旗艦店限時2.5折起

根據Adobe近期的調查，74%的消費者會停止向喪失信任的品牌購物。蝦皮商城長期以「15天鑑賞期」、「蝦皮安心退」兩大購物保障深受用戶信賴，今年致力讓「正品保障」更有感，除了邀請家商城賣家，蝦皮購物也繼「25商城狂購節」後再推出蝦皮商城專屬活動「週日商城日」，於每週日祭出蝦皮商城95折優惠，4月推出至今帶動商城平均彈跳超過0%，力拼保障與優惠的雙重有感，讓用戶買得安心又開心！

▲蝦皮購物「10.25商城狂購節」大金除濕機，優惠價13,800元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「10.25商城狂購節」大金除濕機，優惠價13,800元。（圖／品牌提供）
延續週年慶熱蝦皮購物在「10.25商城狂購節」再度攜手知名品牌旗艦店推出2.5折起優惠，搭配商城299元免運、商城85折神券等消費者最愛好康，幫剁手族完成未完成的週年慶清單，為即將到來的雙11暖身！10/25當日0點，濕冷冬天必備，不放過任何一滴殘留水分的大金除濕機，只要13,800元；時下最夯新機iPhone 14 128G超甜半價13,950元12點開搶，讓你輕鬆跟上潮流；18點，擁有獨家腿部螺旋揉捏技術的tokuyo Mini 玩美椅 Pro，售價直降近17000元只要35820元；20點，百貨專櫃暢銷品契爾氏 金盞花植物精華化妝水 500ml，則祭出特惠價2450元再送240ml隨身組 (共40ml x 6瓶)！不只輪番獻優惠寵粉，瞄準換季用戶添購家電需求，蝦皮購物再祭總價近5萬元的家電豪禮，只要消費滿額就免費抽！

而隨著10/31萬聖節到來，蝦皮購物精選超過20樣萬聖節必備的站上夯品推出1元起優惠，原價1200元的1028 萬聖節驚喜包，超值禮包只要100元即可入手！

▲蝦皮購物「10.25商城狂購節」蘭蔻超未來肌因賦活露，優惠價3,100元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「10.25商城狂購節」蘭蔻超未來肌因賦活露，優惠價3,100元。（圖／品牌提供）
蝦皮購物「10.25商城狂購節」優惠攻略懶人包！

優惠一： 即日起 (10/20) 至10/25，商城0元起免運券人人都有，早鳥領券再抽iPhone 14 Pro！
優惠二：蝦皮商城85折、92折神券，最高現折5,000元！
優惠三：品牌旗艦店祭限時2.5折起優惠
優惠四：下單抽換季家電！秋冬抗敏防潮必備家電免費帶回家！
優惠五：萬聖節開趴抱佛腳也不怕！夯品最低１元起！

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好市多「黑色購物節」11/21限時7天開賣　黑鑽卡優惠變多

蝦皮購物推「週五文創日」　攜手台灣原創品牌翻6倍業績

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