倒數10天！金石堂南一店將步入歷史 祭最後滿千送百
在超商、百貨不普及的年代，許多書店，如金石堂是許多人看書、買文具，甚至是約會聖地，六、七、八年級生的青春回憶錄，不過位在台南火車站旁，在地經營30年的金石堂台南一店，因應都市更新計畫，日前宣布計於10月30日結束營業，引起許多在地人扼腕。為了感謝與回饋愛書人的支持，金石堂台南一店擴大優惠範圍，即日起不限平假日，全館結帳滿1000元可現折100元，滿3000再贈金石堂台南一店紀念上衣。
「還記得以前唐群下課，都會待在這裡看書，好懷念」、「我第一次載女友就在這門口」、「以前錯過火車在等下班車的時候，都會去那裡看書殺時間」。這是許多台南人的共同心聲，營業最後10天，金石堂也誠摯邀清台南讀者朋友趕緊找時間回來台南一店逛逛，把握最後時光。
金石堂台南一店店長表示，隨著所在地區將進行都市更新，原先在商業大樓內的多數店家早已陸續拆遷關店，只剩金石堂與少部分店家堅持至今，「但也到了不得不和台南愛書人說再見的時刻了。」
為感謝與回饋愛書人的支持，除了9月公布的台南一店全店出清特賣，全館圖書與文具禮品商品7.9折，萬本回頭書6本500元，今(20)日再擴大優惠範圍，即日起不限平假日，全館結帳滿1000元可現折100元，滿3000再贈金石堂台南一店紀念上衣。趕緊趁最後倒數，相約那些年的同窗、死黨、青梅竹馬，一起揮別時代的眼淚吧!