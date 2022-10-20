匯集東南亞藝術家交流　2022跨文化活動登場

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開幕活動邀請台亞基⾦會蕭新煌董事長、文化部蕭宗煌政務次長及國際生 活藝術組織（Living Arts International，LAI）董事會 Richard C. HELFER 主席 致開幕詞。值得一提的是，Richard C. HELFER 主席及柬埔寨非營利文化組織 （Cambodia Living Arts）的 Frances Rudgard 執行總監本次是專程從國外飛來台灣出席 Meeting Point 2022 盛事，展現對活動的高度支持。
蕭新煌董事長指出，台亞基⾦會自2018年成立以來，積極推動與新南向國家的多元面向交流，並以文化藝術交流做為其五大行動計劃之一。湄公河文化 中心一直是台亞基⾦會在文化領域的核心合作夥伴，2021 年，雙方在疫情期間 一起合辦了「脈絡探索」圓桌線上論壇，吸引逾百位來自十幾個國家的觀眾線 上參與，獲得極高的迴響，期待我們雙方持續合作，激盪出更多新的文化與藝術共創模式。
文化部蕭宗煌政務次長表示，為推動文化新南向，文化部積極促成 LAI 來台設立辦事處。LAI 的區域合作，自湄公河流域延伸至亞洲的區域串連，是目 前極少數根基亞洲，且具國際伸展、串連與實踐能力的國際組織。文化部將持 續支持 LAI 台灣辦事處，作為東南亞藝文非政府組織交流平台的角色。
Richard C. HELFER 主席提到，LAI 台灣辦事處成立 5 年以來，輔導了 30 多個小型文化組織的發展，並舉辦了超過 150 場活動，支持藝術家的文化工作， 其中大部分也進一步發展為具在地影響力的社會行動。他說，Meeting Point 的價值在於他提供了一個平台，讓來自不同文化但擁抱相同價值與理念的人可 以共聚一堂，成為推動改變的催化劑。
開幕後緊接之電影首映會，播放法裔柬埔寨創作者 Jean-Baptiste PHOU 的作品 My Mother’s Tongue，講述來自柬埔寨的母親和在法國出生長大的孩 子，因使用不同語言造成的隔閡。此外，現場也公開 Jean-Baptiste PHOU與本活動合作推出的數位裝置計劃 Echo From the Stars，邀請現場及線上觀眾以 自己的語言，將想說的話投射到作品的「星球」上，共同完成這個作品。
接下來的圓桌對談由楊子樵教授擔任主持人，並邀請張恩滿、黃文浩、 Dorn Bouttasing、Dian Ika等藝文工作者，回應「亞洲的藝術跨域與轉譯」的主題，分享跨文化行動經驗談，並與參與者對話，探詢各領域間對於跨文化、 跨界交流與轉譯之共鳴。
Meeting Point 2022 接下來在10月21日至10月29日期間，帶來一系列的活動，這些活動由來自16個國家的 85 位藝文工作者、有29 個文化組織的參與及合作，除了一系列線上活動，另外有遍及12個國家的在地串連活動， 以實體活動方式辦理。