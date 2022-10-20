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匯集東南亞藝術家交流　2022跨文化活動登場

▲左至右為台亞基金會蕭董事長、文化部蕭次長、LAI主席Richard Helfer。（圖／台亞基金會提供）
▲左至右為台亞基金會蕭董事長、文化部蕭次長、LAI主席Richard Helfer。（圖／台亞基金會提供）

記者賴正琳／綜合報導

2022-10-20 17:11:33

台灣第一所新南向智庫台灣亞洲交流基⾦會(Taiwan-Asia Exchange  Foundation，下稱台亞基⾦會) 和國際非營利組織國際生活藝術組織台灣辦事處（LAI Taiwan Office）再度攜手合作，於今（20）日下午在台灣當代文化實驗場（C-Lab）為合辦的跨文化活動 Meeting Point 2022 揭開序幕，匯集台灣、柬埔寨、寮國、印尼藝術家進行交流，活動同時於線上及線下舉行。 

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過去兩年全球面對新冠疫情造成的隔絕與距離，2022 的此時此刻世界雖逐漸恢復往來，但不可忽視的是跨國文化交流一直面臨的挑戰：在不同語境下該如何溝通藝術家和社會實踐者常需面對不同文化脈絡、跨領域之間的交流和 轉譯，Meeting Point 正是開啟不同個體、組織、文化的交會點，在藝術及社會實踐中，試圖探尋各領域間的相異，找出互相理解而共融共生的解方。 

開幕活動邀請台亞基⾦會蕭新煌董事長、文化部蕭宗煌政務次長及國際生 活藝術組織（Living Arts International，LAI）董事會 Richard C. HELFER 主席 致開幕詞。值得一提的是，Richard C. HELFER 主席及柬埔寨非營利文化組織 （Cambodia Living Arts）的 Frances Rudgard 執行總監本次是專程從國外飛來台灣出席 Meeting Point 2022 盛事，展現對活動的高度支持。 

▲線上參與和實體參與的嘉賓。（圖／台亞基金會提供）
▲線上參與和實體參與的嘉賓。（圖／台亞基金會提供）
蕭新煌董事長指出，台亞基⾦會自2018年成立以來，積極推動與新南向國家的多元面向交流，並以文化藝術交流做為其五大行動計劃之一。湄公河文化 中心一直是台亞基⾦會在文化領域的核心合作夥伴，2021 年，雙方在疫情期間 一起合辦了「脈絡探索」圓桌線上論壇，吸引逾百位來自十幾個國家的觀眾線 上參與，獲得極高的迴響，期待我們雙方持續合作，激盪出更多新的文化與藝術共創模式。 

文化部蕭宗煌政務次長表示，為推動文化新南向，文化部積極促成 LAI 來台設立辦事處。LAI 的區域合作，自湄公河流域延伸至亞洲的區域串連，是目 前極少數根基亞洲，且具國際伸展、串連與實踐能力的國際組織。文化部將持 續支持 LAI 台灣辦事處，作為東南亞藝文非政府組織交流平台的角色。 

Richard C. HELFER 主席提到，LAI 台灣辦事處成立 5 年以來，輔導了 30 多個小型文化組織的發展，並舉辦了超過 150 場活動，支持藝術家的文化工作， 其中大部分也進一步發展為具在地影響力的社會行動。他說，Meeting Point 的價值在於他提供了一個平台，讓來自不同文化但擁抱相同價值與理念的人可 以共聚一堂，成為推動改變的催化劑。 

開幕後緊接之電影首映會，播放法裔柬埔寨創作者 Jean-Baptiste PHOU 的作品 My Mother’s Tongue，講述來自柬埔寨的母親和在法國出生長大的孩 子，因使用不同語言造成的隔閡。此外，現場也公開 Jean-Baptiste PHOU與本活動合作推出的數位裝置計劃 Echo From the Stars，邀請現場及線上觀眾以 自己的語言，將想說的話投射到作品的「星球」上，共同完成這個作品。 

接下來的圓桌對談由楊子樵教授擔任主持人，並邀請張恩滿、黃文浩、 Dorn Bouttasing、Dian Ika等藝文工作者，回應「亞洲的藝術跨域與轉譯」的主題，分享跨文化行動經驗談，並與參與者對話，探詢各領域間對於跨文化、 跨界交流與轉譯之共鳴。 

Meeting Point 2022 接下來在10月21日至10月29日期間，帶來一系列的活動，這些活動由來自16個國家的 85 位藝文工作者、有29 個文化組織的參與及合作，除了一系列線上活動，另外有遍及12個國家的在地串連活動， 以實體活動方式辦理。

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