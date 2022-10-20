特企／百富跨界策展！打造匯聚感官「過桶蜜境」之旅！

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ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會在10月20日至24日於台北世界貿易中心展覽大樓世貿1館擴大展出，規模更勝以往 。跨越8個國家地區的精彩創作，是為亞洲歷史最悠久的國際藝術博覽會。這是自2020年以來，百富連續三年攜手ART TAIPEI，推廣百富酒廠所秉持「專注一心，造就威士忌之藝」的製酒精神。因為堅信著「一心一藝」的信念，百富多年來積極挖掘、結合國際或在地多元類型的藝術，和眾多信念相同的藝術家，以最完美淬鍊的作品，共同傳遞其背後的精采故事和信念。將這些探索化為創意發想，相互激盪，搭配深沉且充滿底蘊的百富單一麥芽威士忌，為眾多亞洲頂級品味收藏家，帶來更多獨特視野，感受著品味、風格、人文，在悠遊於每個藝術家創作思潮的同時，享受著百富威士忌細膩風味層次造就的獨特體驗。
百富x伊日藝術計劃 YIRI ARTS跨界策展 打造匯聚感官的「過桶蜜境」之旅
THE BALVENIE百富單一麥芽威士忌攜手「伊日藝術計劃 YIRI ARTS」共同策展，以西班牙藝術家金．提爾（Guim Tió Zarraluki）「十二心念」（12 Thoughts）的作品，打造一場匯聚感官的蜜境之旅。藝術家以作品中連綿的山巒景致，形塑人的表情，表述內心的感受與風景，平靜深沉卻蘊含豐富的層次和內在情緒。正如同百富過桶系列威士忌，以百富首席調酒師大衛史都華(David C. Stewart) 於1980年代首創的過桶工藝(Cask Finishes)，運用兩種不同橡木桶連續熟成的工藝，創造有別其他威士忌的風味層次。在百富標誌性的香甜蜂蜜風味之上，融會各地風情，堆疊出獨特的風味饗宴。
最經典的百富12年雙桶DoubleWood，以西班牙雪莉酒桶二次熟成，豐富的蜂蜜與香草，綴以肉桂辛香，是最經典的百富；14年加勒比海蘭姆桶，過桶後帶來滿溢的熱帶水果風情；21年波特桶PortWood，以陳年過高年份葡萄牙波特酒的酒桶過桶，帶來由時間醞釀的臻熟水果蜜境。今年全新創作-百富16年法國皮諾甜酒桶，以法國地區私藏酒- 皮諾甜酒(Pineau des Charentes) 的酒桶二次熟成，呈現出高雅清新的清甜花果蜜境。
百富邀您徜徉於匯聚感官的蜜境之旅 領略威士忌過桶工藝的一心一藝境界
THE BALVENIE百富秉持信念，在不同領域詮釋一心一藝，共築「秘境 · 蜜境」，邀請觀展貴賓一同領略。觀展貴賓憑ART TAIPEI SVIP或VIP貴賓卡，可兌換「百富16年法國皮諾甜酒桶」現場品酩乙杯；持票券入場來賓，凡於加入並成為私藏酒窖LINE好友，可憑ART TAIPEI票券可兌換「百富12年雙桶或14年加勒比海蘭姆桶」現場品酩乙杯。一卡或一票券，限兌換乙杯；每日品酩數量有限，兌完為止。活動相關規範，以現場公告為準。
若欲了解更多資訊，歡迎洽詢私藏酒窖。
台北店：台北市仁愛路四段426號 (02) 2729-0919
營業時間：週二～週日 上午11:30至晚間20:30
THE BALVENIE百富x 伊日藝術計劃 YIRI ARTS
ART TAIPEI 2022 展覽資訊：
◾️展覽日期｜2022 / 10 / 20（四）至 10 / 24（一）
◾️展覽時間｜11:00－19:00（10 / 24 至 18:00）
◾️展覽地點｜台北世界貿易中心1館（台北市信義區信義路五段5號）
◾️展位名稱與位置｜「The Balvenie百富單一麥芽威士忌」，VIP Room正對面展位
◾️立即購票｜https://lihi1.com/G2FAo
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