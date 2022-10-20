汪小菲被爆出軌飆粗口！網紅索500萬：我是大S粉絲
汪小菲去年11月和女星大S離婚後，感情生活仍不平靜，和小14歲的新歡張穎穎，看似穩定交往，卻又爆出新的花邊緋聞，網紅「梁詩詩cici」昨（19）日在微博釋出一段影片，疑似汪小菲被指控對女性有不當行為，在家中聚會時與旁人起爭執，氣得不斷飆粗口，斯文形象全毀，梁詩詩怒批他不尊重女性，有網友質疑她爆料動機，她也不諱言自己是大S的粉絲！
據梁詩詩表示，該影片是在汪小菲尚未與大S離婚，且與張穎穎交往中拍攝的影片，她指當時汪小菲與好友「小禹」也有曖昧，卻在北京家裡友人聚會時，又看中小禹的好友崔姓小姐，拉著對方到洗手間發生不禮貌的親密行為，讓小禹目睹後相當傷心，因此決定離席，汪小菲卻不願意讓對方離開，強調自己沒有行為過當，雙方才會起了爭執。
影片曝光後，有人支持梁詩詩爆料渣男，也有網友攻擊她，質疑她釋出影片的動機，梁強調只是想揭穿有些人的假面目，被懷疑是收錢爆料，她大方承認自己是大S的粉絲，還是周渝民、劉德華、郭富城等人的粉絲，至少喜歡的人都很正派，三觀都很正確。梁詩詩貼出一張張穎穎當年給汪小菲的懲罰圖，裡面寫著若和其他女性喝酒要罰1,000萬元人民幣，舉報者可獲得一半獎金，笑說：「不知道可不可以拿到這500萬元？」語氣相當諷刺，儘管她擺明要跟汪對嗆，但汪小菲至今尚未回應。
※【NOWnews 今日新聞
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