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汪小菲被爆出軌飆粗口！網紅索500萬：我是大S粉絲

▲近日大陸網路上瘋傳，汪小菲與張穎穎似乎酒後起爭執，使女方身上有多處瘀青。（圖／翻攝自微博《這個唐僧愛吃娛》）
▲近日大陸網路上瘋傳，汪小菲與張穎穎似乎酒後起爭執，使女方身上有多處瘀青。（圖／翻攝自微博《這個唐僧愛吃娛》）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-20 18:18:412022-10-20 18:28:02

汪小菲去年11月和女星大S離婚後，感情生活仍不平靜，和小14歲的新歡張穎穎，看似穩定交往，卻又爆出新的花邊緋聞，網紅「梁詩詩cici」昨（19）日在微博釋出一段影片，疑似汪小菲被指控對女性有不當行為，在家中聚會時與旁人起爭執，氣得不斷飆粗口，斯文形象全毀，梁詩詩怒批他不尊重女性，有網友質疑她爆料動機，她也不諱言自己是大S的粉絲！

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▲汪小菲牽手張穎穎正面照曝光，疑似正式官宣戀情。（圖／翻攝微博）
▲汪小菲牽手張穎穎正面照曝光，疑似正式官宣戀情。（圖／翻攝微博）
▲汪小菲（左）遭網友爆料，期下產品廣告多次消費前妻大S。（圖／翻攝自汪小菲微博、具俊曄IG）
▲汪小菲（左）遭網友爆料，期下產品廣告多次消費前妻大S。（圖／翻攝自汪小菲微博、具俊曄IG）
據梁詩詩表示，該影片是在汪小菲尚未與大S離婚，且與張穎穎交往中拍攝的影片，她指當時汪小菲與好友「小禹」也有曖昧，卻在北京家裡友人聚會時，又看中小禹的好友崔姓小姐，拉著對方到洗手間發生不禮貌的親密行為，讓小禹目睹後相當傷心，因此決定離席，汪小菲卻不願意讓對方離開，強調自己沒有行為過當，雙方才會起了爭執。

▲梁詩詩爆出汪小菲在家中聚會起衝突的影片。（圖／翻攝自「梁詩詩cici」微博）
▲梁詩詩爆出汪小菲在家中聚會起衝突的影片。（圖／翻攝自「梁詩詩cici」微博）
▲梁詩詩坦承是大S的粉絲，但至少喜歡的偶像都是三觀正常的人。（圖／翻攝自「梁詩詩cici」微博）
▲梁詩詩坦承是大S的粉絲，但至少喜歡的偶像都是三觀正常的人。（圖／翻攝自「梁詩詩cici」微博）
▲梁詩詩笑說舉報汪小菲出軌，不知道可以拿到500萬元人民幣嗎？（圖／翻攝自「梁詩詩cici」微博）
▲梁詩詩笑說舉報汪小菲出軌，不知道可以拿到500萬元人民幣嗎？（圖／翻攝自「梁詩詩cici」微博）
影片曝光後，有人支持梁詩詩爆料渣男，也有網友攻擊她，質疑她釋出影片的動機，梁強調只是想揭穿有些人的假面目，被懷疑是收錢爆料，她大方承認自己是大S的粉絲，還是周渝民、劉德華、郭富城等人的粉絲，至少喜歡的人都很正派，三觀都很正確。梁詩詩貼出一張張穎穎當年給汪小菲的懲罰圖，裡面寫著若和其他女性喝酒要罰1,000萬元人民幣，舉報者可獲得一半獎金，笑說：「不知道可不可以拿到這500萬元？」語氣相當諷刺，儘管她擺明要跟汪對嗆，但汪小菲至今尚未回應。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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