專訪／THE CHEN：短影音是講故事的管道　要和觀眾有共鳴

「因為看到一些奇怪的事情，會想記錄下來，這是我每天的生活狀態。」講話直爽、邏輯清晰，在闡述與思考之間，適時夾雜一點「陳式幽默」。The Chen的個人特質十分鮮明，和她在社交平台上自詡的「文青」形象，幾乎百分之百吻合，而在瞭解她的學經歷後，便更能知其所以。從中文系畢業，再研讀廣電研究所，The Chen畢業後，接續在媒體業和廣告業之間耕耘，之後開設自己的製作公司，全心投注在影像創作，這些經歷或許都是她的創作養分，當然，還有一個她自嘲的生活習慣，那就是「每天都用力地生活著」。





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遙想幾個月前，使她聲名大噪的作品《那些以為會困擾一輩子的問題，最後都有答案》，在計程車上與司機的荒謬問答，最後釋義出充滿哲理的生活結論，無論是出於新奇還是熱心，總之在所有人都可能會碰到的日常中，The Chen選擇把它變成作品，這或許就是新媒體時代，所謂「創作者」與網紅的最大差異。





每支影片以「忽然又覺得可以活下去了啊」為結語，作為系列主題的固定套路，The Chen在Instagram平台開發Reels功能將近一個月後，在原本既有的YouTube頻道之餘，也開始規劃自己的短影音作品，她表示，「Instagram比起YouTube平台，更方便可以每天更新」，加上有意督促自己達到每天創作的目標，遂衍伸出「活下去的理由」系列影音計畫，「這是我對這個社會的想法，這是個厭世的世代，每個人都在說『想死』，但大家還是很努力的活著啊。」





然而，在平台提供許多公版濾鏡和無版權音樂的條件下，The Chen還是選擇繼續鑽研自己的創作模式，「有這麼好的媒介傳遞創意，公版的素材反而會框架了你的創意。」根據抖音的爆紅範例確實可見，套用主流音樂可以獲取一定的流量基數，增加影片被看見的機會，不過該如何將好幾位的觀看數，轉換成願意點進頻道的追蹤數，就會是創作者的另一層考驗。「我相信，這終究會是一個想故事的過程。」





回歸到「講故事」本身，The Chen分享自己的創作邏輯改變，在於內容取材縮減成「只討論一個重點」，同時調整剪接節奏，利用聲音旁白作為主軸，並將螢幕從橫式改為直式，除此之外，她仍舊沒有捨棄，將短影音作為創作故事的管道。作為影像創作者，她相信影片要能打中人心，主軸就得戳中人的痛點，才有辦法和觀眾產生共鳴。如此精細的創作思維，有別於大眾對短影音「純娛樂」、「罐頭化」的既定印象，而這樣脫俗的操作，也反饋在她的影片成效上。





或許也因為Reels正值推行初期的流量紅利期，早在「計程車司機」影片問世之前，The Chen的端午立蛋影片《如果在一個地方一直失敗，換個地方就好》，就已開始替她累積人氣，之後因緣際會，「計程車」影片被許多大型帳號轉載分享，因而開啟了她的竄紅之路，除了頻道在一周之內，追蹤數從三位數晉升到五位數，該支影片的觀看數也在三個月內累積超過550萬。





就此經驗，The Chen也分享經營Instagram Reels的創作優勢，由於平台的轉發功能相較YouTube更為簡單便利，甚至個別使用者，還可以分享他人影片到自己的平台上，因此影片在獲得大型帳號的推播之後，更能突破同溫層觸及更多種TA類型，同時在Reels草創期，平台會自動推播高瀏覽量的影片給所有初次使用者，甚至是露出在平台首頁，這對創作者來說，無非是一大福音，而The Chen就是在這樣的鋪設下，開始走上她的花路。





「是因為計程車的影片爆紅，我才更確定要在影片中，添加各種若有似無的『啟發』作為結論。」因此後續的「擠牙膏的啟發」、「開烤肉罐的啟發」等等，都不斷地在媒體上創造新話題，觀看數接連突破百萬大關，讓The Chen的聲量持續水漲船高，也在Instagram Reels遭諷「抖音化」之後，第一批被台灣IG用戶首肯的短影音創作者。





「短影音的盛行，就是因為『資訊碎片化』使然，但這無可避免就是這個時代的結果，短影音一定是新的普世。」異於傳統影音仰賴搜尋功能，Reels使用者被動餵養內容的過程，讓影片更倚重能吸引目光停留的元素，無論是內容、顏色還是聲音，都是短影音創作者，開始需要額外耗費心思的部分。





然而面對新的媒介革命帶來的挑戰和衝擊，The Chen相信最佳的操作形式，是同時創作長影音和短影音，讓兩者得以互相輔佐，「或許長影音會受到擠壓，但不可能會消失。」長影音有其無可替代的價值，許多深度內容、議題考究，還是得仰賴長影音去溝通，這是The Chen在成功經營Reels短影音之後，仍然堅信的事情。同時她也分享，更多樣的影像和平台，可以幫助同樣想經營內容的創作者，得以更加瞭解作品的TA輪廓，更有助於在創作或者生意上的成長。





影音雖短，但創作的歷程卻很長，摒棄公版音樂、罐頭笑聲，以及制式化的濾鏡效果，唯一能耐得住考驗的只有創作者無價的創意，短影音「高速量產」且「速食化」的趨勢，改變所謂的網紅生態，然而，唯有去除掉流量的加持，還能保留作品的價值，才是網紅和創作者的差異。



