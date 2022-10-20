張善政拒回覆農委會 鄭運鵬辦斥：推拖閃躲、傷民主法治
國民黨桃園市長參選人張善政今（20）日未回覆農委會，關於其所主持5736萬鉅額研究案一事，民進黨參選人鄭運鵬競選辦公室發言人黃韋鈞晚間表示，張善政無視國家法治及踐踏人民辛苦納稅錢的傲慢程度令人咋舌，張善政面對鏡頭總說得一副正氣秉然，但實際遇到問題卻永遠躲躲藏藏，根本不是「挺善良」而是「挺會躲」。黃韋鈞也呼籲，此案事涉人民5736萬鉅額納稅錢，農委會應秉持公正、公平原則，就抄襲、拼貼狀況進行檢視，並追究相關責任，避免未來用抄襲巧取國家經費的狀況再次發生。
黃韋鈞表示，根據農委會提供的資料，農委會與宏碁當年簽訂得標案契約書中，除清楚明載所交付的報告或研究成果內容不得有抄襲、剽竊的情勢，並且也說到，如果有違反其規定，簽約方及計畫主持人應負起相關的法律及行政責任。張善政作為計畫主持人，面對白紙黑字的合約，竟選擇公然無視，未來若真當選桃園市長，難道也要所有跟桃園市政府簽約的廠商比照辦理，公然違約嗎？
黃韋鈞指出，張善政從參選至今，遇到問題就閃躲，面對媒體提問，推議員參選人出來回答；自己主持的5736萬鉅額研究案出包，推老東家出來回應；自己沒有繳交回覆給農委會，要競選對手出來說明；就連今天提出的政策，也是拿桃園市府已經在做的出來搪塞。一路以來就是推、拖、拉、閃、躲、飄，爭攻諉過、推諉卸責。
黃韋鈞表示，張善政身為前行政院長，尊重國家制度、民主法治、善用人民納稅的每一分錢，應為最基本的從政原則。黃呼籲，張善政別再閃躲，誠實面對自己的缺失，勇於負起責任，儘速向農委會及社會大眾公開說明，別為了選舉私利，對台灣好不容易建立起來的民主法治造成永久性的傷害。