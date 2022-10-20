半導體科技產業重心南移 美台資安論壇首度在台南舉辦

美國在台協會商務組今 (20) 日舉辦「美台雲端資料資安論壇」，此係美國在台協會商務組第一次在台南辦理資安活動，台南市政府出席見證，象徵台南未來將作為我國資安、智慧與新創產業發展基地，在台美科技貿易暨投資合作架構下扮演要角。

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▲美國在台協會高雄分處長黃東偉致詞表示台灣半導體科技成就受國內外關注（圖／台南市政府提供）

台南市長黃偉哲指出，隨著全球數位轉型，資通安全不論在個人、企業還是國家層級，都是重要安全指標。而去年 12 月國科會在沙崙打造的「資安暨智慧科技產業研發大樓」由蔡英文總統親自開幕，彰顯台南作為台灣資安產業發展基地的定位，將肩負我國身為亞太民主聖地的安危，故很感謝今年美國在台協會特地南下辦理資安論壇，展現共同防禦的決心。

美國在台協會高雄分處長黃東偉說明，過去美國在台協會資安論壇以台北、新竹為主要舉辦城市。此次首次移師台南，確實就看沙崙智慧綠能科學城和台南科學園區的蓬勃發展。隨著半導體等科技產業南移，南部人工智慧、機器學習和雲端服務的資安備受國內外企業關注，台南在台美科技貿易暨投資合作架構的角色也隨之提升。