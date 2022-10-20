半導體科技產業重心南移 美台資安論壇首度在台南舉辦
美國在台協會商務組今(20)日舉辦「美台雲端資料資安論壇」，此係美國在台協會商務組第一次在台南辦理資安活動，台南市政府出席見證，象徵台南未來將作為我國資安、智慧與新創產業發展基地，在台美科技貿易暨投資合作架構下扮演要角。
台南市長黃偉哲指出，隨著全球數位轉型，資通安全不論在個人、企業還是國家層級，都是重要安全指標。而去年12月國科會在沙崙打造的「資安暨智慧科技產業研發大樓」由蔡英文總統親自開幕，彰顯台南作為台灣資安產業發展基地的定位，將肩負我國身為亞太民主聖地的安危，故很感謝今年美國在台協會特地南下辦理資安論壇，展現共同防禦的決心。
美國在台協會高雄分處長黃東偉說明，過去美國在台協會資安論壇以台北、新竹為主要舉辦城市。此次首次移師台南，確實就看沙崙智慧綠能科學城和台南科學園區的蓬勃發展。隨著半導體等科技產業南移，南部人工智慧、機器學習和雲端服務的資安備受國內外企業關注，台南在台美科技貿易暨投資合作架構的角色也隨之提升。
台南市副市長趙卿惠補充，截至今年5月，沙崙智慧綠能科學城的資安聚落已有中華資安等17家業者和40家新創進駐，第二期工程也已在5月29日動工。未來希望能吸引更多資安企業進駐，搭配台南人才培育能量，讓沙崙成為台灣資安樞紐，串聯延伸嘉義、橋頭、高雄科學園區，共築行政院大南方科技S廊帶。