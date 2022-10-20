好萊塢合拍《台灣》4大奇案 鳳小岳、王柏傑神卡司曝光
將於Disney+ 上線的原創影集《台灣犯罪故事》，是台灣難得一見的跨國團隊製作，該劇與好萊塢《達文西密碼》導演朗霍華創辦的Imagine Entertainment開發製作，4篇故事一共12集源自台灣光怪陸離的真實案件所啟發，囊括鳳小岳、王柏傑等黃金卡司。
其中，〈出軌〉由《麻醉風暴》金鐘獎導演蕭力修及《煞塵爆》編劇劉存菡攜手，網羅鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇等實力派主演；〈生死困局〉團隊包括《狂徒》導演洪子烜與《最後的詩句》編劇施虹如，網羅卡司包括王柏傑、李銘忠；〈黑潮之下〉主創為《誰是被害者》雙編劇徐瑞良與梁舒婷分任導演跟編劇，網羅卡司包括傅孟柏、蔡凡熙、李霈瑜；〈惡有引力〉主創為《權力過程》金鐘獎導演范揚仲與《詭扯》編劇林宇辰，網羅卡司包括金馬影帝陳以文、宋芸樺。
《台灣犯罪故事》今（20）日公開1分鐘預告片，由金馬提名的剪接師林雍益操刀，以蒙太奇片段曝光華麗卡司陣容，以及4大奇案的影集精華片段。剪接師林雍益說明前導預告理念，「希望用 intense（強烈張力）的對話跟鏡頭，將4個單元重新組合，運用剪輯把情緒與懸念堆疊，希望引起觀眾的好奇心，並建立期待度。」
監製林秉聿、嚴嘉念表示，《台灣犯罪故事》希望為台灣打造與世界接軌的高品質影集，創作出極具突破性的華語犯罪類型劇，所以特地集結4對黃金編導組合帶觀眾重新入奇案場景，透過人物視角揭露犯罪動機以及人性幽暗與光明。Imagine Entertainment創始人朗霍華與葛雷茲亦表示，「很開心與迪士尼合作關係擴展到國際市場，與台灣才華洋溢編導們合作，更榮幸與Disney+一起將這系列故事帶給全球觀眾。」