53歲金馬得主驚傳離世！臉書最後告別文曝：現在不辛苦了
53歲資深動作特技指導朱科豐，曾以電影《叱吒風雲》榮獲第58屆金馬獎「最佳動作設計獎」，然而他的臉書20日突然發出告別文，表示自己「現在不辛苦了」，並要與他有承諾要完成事情的人繼續前行，而《叱吒風雲》導演陳奕先也證實了朱科豐病逝的消息。
朱科豐20日晚間在臉書寫下「哈囉！大家好，我是大家的小朱哥朱科豐，你們看到這個發文的時候，我已經不帶著病痛的離開你們居住的世界，要到另外一個地方了！ 大家放心，說好要跟你們一起完成的事情，希望你們好好完成。 我現在要開車前往下一個地方了，你們知道我很會開車的！ 這次單程旅行去的地方比較遠。 也希望還在的朋友們多多照顧我的家人，套用最常在片場說的一句話就是辛苦了，現在不辛苦了！放心！」
據《三立新聞網》報導，和朱科豐結識多年的工作夥伴證實，朱科豐20日下午離世，他向朱科豐隔空喊話「來生再當兄弟！再創造更多的不可能」；而《叱吒風雲》導演陳奕先也透露「朱科豐其實已經病了一段時間，原本病情一度好轉，還安排了一些培訓計劃，豈料突傳噩耗」他也在臉書表示「小朱哥一路辛苦了，能與您共事學習，是我一生榮幸，來世再會」。
而突如其來的離別，讓許多網友相當不捨「53歲其實還很年輕QQ小朱哥一路好走！」、「最後道別都還是這麼帥氣！小朱哥一路好走啊！」朱科豐是台灣影壇的資深動作指導，師承已故知名藝人柯受良，擅長飛越、爆破等特技場面，去年與陳文輝、馮仁稚一同憑藉周杰倫監製的電影《叱吒風雲》，拿下第58屆金馬獎「最佳動作設計」。（編輯：張嘉哲）