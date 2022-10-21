67歲林青霞獲頒榮譽博士 影后得意大笑「我要冷靜」
影壇上永遠的東方不敗67歲林青霞，昨（20）日傳來好消息，由於她在藝術文化上的優異表現及對社會的貢獻，香港大學宣布將於11月2日授予她「名譽社會科學博士」學位，同屆獲頒獎項的還有諾貝爾得主楊振寧教授。她難掩內心喜悅，在微博上和粉絲公開喜訊，「我興奮的一直笑一直笑，拚命說自己不夠格得到榮譽博士這個榮銜。冷靜下來後，我告訴自己我要加倍提升自己，在各方面努力學習進步，讓自己配得上港大給我的這個榮譽。」
林青霞淡出影壇後，在好友鼓勵下鑽研寫作，發行多本著作，成功轉型暢銷作家，她的好友、香港中文大學翻譯系主任金聖華，在新書《談心：與林青霞一起走過的十八年》，透露這位影壇巨星私下為精進寫作，不但讀遍世界文學，兩人還一同造訪文學作家等先進，林青霞放下身段虛心求教，努力深耕文字領域的態度，讓外界相當佩服。
有趣的是，林青霞甚至在該書宣傳活動上表示，香港豪宅7月遭遇祝融之災，確認家人安全無虞、沒有受傷後，她當下竟想帶著攝影師去火災現場拍照記錄，想著要怎麼寫成文章，結果提議被家人狠狠拒絕，對文章寫作的執著可見一斑。
林青霞獲獎一事，也讓微博上大批影迷相當激動，不少女網友紛紛留言「姐姐娶我」，過去都會安撫影迷的她，面對這個老問題也不再淡定，從起初的「你姊是有夫之婦，不能娶也不能嫁」，回應越來越暴躁，直接回懟粉絲「少來這套，娶嫁之事別再提了」、「滾一邊去」，逗得網友笑到不行。