國泰增資自救股價挫　新光大公主吳欣盈喊：新壽財務穩健

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國泰人壽宣布私募現增350億元、國泰產險則二度辦理私募現增100億元，並全部由母金控100%認購，也因此，國泰金需辦理上限15億股現金增資因應，每股發行價暫訂為26元至40元，區間為390億元至600億元，而籌資450億元也將是國泰金成立以來史上最大規模現金增資。
不僅如此，繼南山人壽之後，國泰人壽也公告於9月30日就改變管理金融資產的經營模式，以2022年10月1日為金融資產重分類日。重分類後帳列合併權益金額較9月30日前增加約新台幣2426億元，淨值比約由原2.63%增加至5.78%（以上影響數為自結數），國泰人壽後續將依金管會相關規定辦理，淨值比若連二期（每半年一期）低於3%，將觸及金管會監理紅線，就要增資。
國泰人壽進一步指出，已在今年9月30日前經公司管理階層與簽證會計師共同考量與判斷相關事證合理性後，決定變更經營模式，依IFRS 9規定，以今年10月1日為金融資產重分類日，經取得簽證會計師出具合理意見書，並在昨日提報董事會。
不過，在部分壽險業正為淨值解套、防疫險理賠大舉增資自救之際，近期遞補立委缺的新光金大公主吳欣盈則對自家新光人壽財務穩健感到自豪與欣慰。她在臉書發文表示，根據金管會公開資料顯示，日前壽險業因全球股債下跌而陷入空前淨值比下跌危機，新光仍維持淨值比高於3%，顯見新光財務體質穩健。
她也提到，新光人壽在地深耕近一甲子，肩負數百萬保戶的保障，積極落實ESG企業永續發展，並長期與新光人壽慈善基金會合作，投入社會慈善結合貫徹「低碳、創新、共好」的公益主軸。
今年除了取得「ISO 22301 營運持續管理系統 (BCMS)」驗證，降低營運中斷的可能性或損害程度，保障所有客戶及利害關係人對公司營運永續的利益，更榮獲國家品牌玉山獎全國首獎「傑出企業獎」肯定。
最後，吳欣盈也強調，未來，新光人壽也會持續傳遞「光無所不在，心與你同在」的企業精神，成為最受大眾信賴的壽險領導品牌。不過，今日早盤新光金股價也是開低走低，一度下探7.91元，跌快2%，目前跌幅收斂至0.87%，股價在8元之上震盪。