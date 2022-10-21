姓名有「這3字」快衝！艾維士租車0元 再抽東京來回機票
進入台灣市場10年租車集團「AVIS」在歷經多年的商標權官司，在10月起迎回中文品牌名「艾維士」，「AVIS艾維士租車」紅底白字的招牌也將在全台超過20個服務據點掛上。為了歡慶正名，艾維士11/1起推出「艾、維、士站出來」優惠活動，只要在12/31前取車，名字中含「艾、維、士」其中一字的民眾，可享C組經濟型車平日一天45折優惠；若含其中兩字，享C組經濟型車平日一天免費，續租再享每日45折，優惠皆不限次數，同時還可參加東京來回機票（2張）抽獎，消費越多次、中獎機率越高。
台灣在2012年起成為AVIS全球服務網絡中的第175個國家。但剛進入台灣市場時，「艾維士」的中文品牌名和本土租車公司產生商標糾紛，讓消費者在選擇租車服務的過程中混淆雙方品牌，AVIS積極於今年迎回原有的商標名「艾維士」。AVIS艾維士租車董事長彭仕邦開心表示：「我們認為汽車租賃應該要回歸服務業的本質，以消費者的需求為中心，除了車種要多元外，服務也要細緻周到。在AVIS艾維士正名後，我們有信心可以讓消費者更安心享受國際品牌提供的高規格優質服務。」
此外，艾維士表示，他們歸納出台灣消費者在租車時常遇到的8大痛點。包括「車況參差不齊」、「車況檢查不清，還車被罰款」、「價格不透明」、「優惠方案限制多」、「保險內容不清楚」、「服務據點太少」、「汽車故障不知該找誰」、「國外租車程序繁瑣造成溝通困難」等，艾維士強調，以上問題都將在交車或網路訂車時透過各種方式充分解決。
為慶祝品牌正名及回饋消費者，AVIS艾維士租車舉辦超好康優惠活動，只要在11/1至12/31至全台AVIS艾維士租車站點預約並完成取車，姓名中含「艾、維、士」其中一字，可享C組經濟型車平日一天45折優惠；含其中兩字享C組經濟型車平日一天免費，續租再享每日45折，優惠皆不限次數；完成取車還有機會抽中東京雙人來回機票。