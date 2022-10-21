拚生活品質、退休準備　4成8上班族擁兩份收入

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調查顯示，上班族最常接觸的理財工具，佔比最高的是銀行儲蓄79.3%，其次是股票/ETF 52.7%、保險/儲蓄險/投資型保單51.0%、基金38.0%以及外幣外匯28.2%。
透過調查也觀察到，薪資級距不同的上班族，最常接觸的理財工具也有所不同，交叉分析發現，薪資落在4萬元以下的上班族，最常接觸的理財工具為銀行儲蓄；而薪資在4萬元以上的上班族，接觸股票、保險作為理財工具的比例就大幅提升，顯示銀行儲蓄是上班族最普遍的一種的理財方式，而隨著收入增加，在財務的運用上更有餘裕，上班族就會開始運用不同的理財工具為自己增加收入。
而上班族理財的目的有哪些？調查發現，上班族最想提升生活品質，佔49.4%、做退休準備為45.1%、財富自由佔39.1%、創造財富增值為34.2%。
但究竟要擁有多少流動資金，才能讓上班族覺得自己晉升「有錢」階級？26%上班族認為有1千萬以上的流動資金才算有錢，但也有4.8%答案是只要有10萬就算有錢了，平均來看，上班族認為擁有474萬，可以快速變現的流動資金就能稱的上是有錢人。
1111人力銀行發言人陳尹柔表示，過去2年受疫情影響，旅遊餐館等消費大減，台灣的家庭儲蓄率連續2年寫下歷史新高，平均儲蓄率高達25.23%；近年薪資雖有增加，但增加幅度被通膨吃掉，不但壓縮生活品質，也衝擊上班族的退休準備，進而促使受薪階級積極透過兼職/打工、投資獲利等管道來增加收入，開源節流雙管齊下就是為了充實荷包，減少經濟上的不確定性。
調查發現，6成5的上班族有儲蓄的習慣，平均每個月可以存下1萬1,858元，另外3成5的上班族，完全沒有多餘的錢可以存。而平時就有理財規劃的上班族，平均每個月投入理財的金額9,543元。
上班族在投入金額理財時，參考的資訊來源包括「上網找」佔54.3%，「理財工具書/報章雜誌」佔32.0%、「朋友」佔28.8%、「另一半」佔27.1%，網路資訊成為投資理財的主要消息來源。
至於上班族在投資時最擔心遇到什麼樣的狀況，多數上班族最擔心遇到失業收入中斷（55.4%），其次像是投資機構破產（49.4%）、股票暴跌（40.7%）以及遭人詐騙（34.7%），都是上班族最怕踩到的雷區。
陳尹柔分析，缺乏大筆資金的上班族，無論是儲蓄、置產或投資理財，大多是以時間換取獲利的模式，來累積人生的第一桶金，上班族最擔心的就是投資機構破產衝擊資產，如何保護手中的資產，在儲蓄的部分，現行的存款保險制度就為民眾提供了每一存款人在同一要保金融機構享有最高保額新台幣300萬元的保障，調查也發現，8成6的上班族，在存款超過300萬元的時候，就會選擇分散風險，將存款存在不同的金融機構。
陳尹柔提醒上班族，網路上的訊息雖然多元，看似持平，但不易判斷背後的消息來源，往往參雜著真假難辨的理財陷阱，切記不要輕易相信網路上的一頁式廣告，以及不明的投資群組，以免遭到詐騙。