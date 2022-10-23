房市／信義房屋Proptech　讓服務兼顧效率與溫度

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這些科技創新並非憑空想像，而是從前線業務的回饋、客戶的真實需求發展而來，陳世強說。過去客戶可能對於房地產的訊息相對缺乏，業務人力也會有個極限，往往買賣屋需要靠點運氣；但現在信義房屋透過大數據演算分析，媒合大量的銷售訊息、物件資訊，提供「AI智能推薦」、「AI智能配案」功能，可以立刻推薦客戶或幫助業務推薦適合的案源；而客戶也可以再透過「DiNDON智能賞屋」、「AI講房」功能，線上用看的、用聽的預先了解物件詳細資訊，省下許多查找、帶看不合適物件的時間。
陳世強表示，這些其實都只是房地產科技的起步，未來還有更多可以運用的科技智慧，將回歸到客戶的需求持續發展。然而更重要的一點是，「雖然房地產科技在房屋買賣的交易過程中，扮演了越來越重要的角色，房仲人員的角色卻也同樣重要。」陳世強說，畢竟有些服務無法用科技取代，例如怎麼了解客戶的需求，如何陪伴客戶買賣屋的過程等。不論現在還是未來，兩者都是相輔相成，在人提供的服務之上，再透過很強的數位科技工具輔助，從「人服務人」升級為「人+系統」的服務，彼此補足人做不到，或科技做不到的部分，讓客戶能享受到更有效率卻又不失溫度的房地產服務。