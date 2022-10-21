COMEBUY萬聖節「不給飲料就搗蛋」 雙Q奶茶6折券無限領
在這微涼的秋天，一年一度萬聖節即將到來，COMEBUY今年就要邀請大家「不給飲料就搗蛋」。這次更要推薦給粉絲經典中，最適合涼涼天氣、溫熱好喝的濃郁「雙Q奶茶」，不管選擇經典小芋圓、蕃薯圓或粉條，再搭配Q彈的珍珠，絕對能讓大家在這涼涼天氣，增加咀嚼的幸褔感。凡於活動期間2022年10月29日至10月31日（共3天），至COMEBUY你訂平台，線上單筆消費滿百；立即就送乙張「雙Q奶茶」6折兌換券。優惠兌換期間2022年10月29日至11月13日（共15天），可於COMEBUY你訂平台現場自取享6折優惠兌換（大杯）雙Q奶茶，今年萬聖節就要瘋狂搗蛋喝飲料，無限次搶拿優惠券唷！
溫溫熱熱「雙Q奶茶」 咀嚼控飽足又幸福
今年即將二十年尾聲的COMEBUY，更是領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對每批到門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位，進行茶葉檢測，為所有客人層層用心把關。在奶茶界中，COMEBUY最讓人印象的濃郁經典商品，絕對就是「雙Q奶茶」。香醇奶茶中加入珍珠X芋圓X薯圓，讓人一次就能享受三重Q彈口感，早已顛覆以往的經典風味。除此之外，還可以選擇COMEBUY專屬(Q彈粉條)，兩款超Q、超谷溜的加料選擇，不管選擇哪一個配料？一定都讓身為咀嚼控的您，愛不釋口難以抉擇。