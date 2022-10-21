湯姆漢克化身「超難搞先生」　挑戰翻白眼厭世大王

台灣觀眾最愛的「美國爸爸」湯姆漢克，首度挑戰討人厭角色回歸大銀幕，改編自紐約時報排行榜暢銷小說的《超難搞先生》，將於明年2月3日起在台上映，在今（21）日首支曝光的預告片中，湯姆漢克化身超難搞先生，他是鄰居眼中憤世嫉俗、脾氣暴躁又挑剔的翻白眼厭世大王，對著快遞人員大吼大叫、嚴格禁止鄰居越線停車，對待流浪貓完全沒有愛心。湯姆漢克在片中渾身是戲，舉手投足充分展現喜劇細胞，影迷將可以看到完全不一樣的奧斯卡影帝。
曾獲奧斯卡獎6次提名，以《費城》和《阿甘正傳》拿下「最佳男主角」的湯姆漢克，無疑是全球觀眾最喜愛的好萊塢演員之一。不同於其他靠臉吃飯的明星們，湯姆漢克給大家一股如爸爸般的安全感和溫暖，不管是飾演太空人、二戰軍官、FBI探員、符號學教授、船長還是機長，觀眾從一開始就相信他最後一定能帶給大家美好的結局，就算在孤島上，而且只有一顆排球作伴，他還是能逢凶化吉逃出絕境。不過這次在《超難搞先生》中，讓所有人陷入絕境的就是湯姆漢克本人了，不管是小狗在哪裡撒尿，還是快遞車開到哪條路上，這個超難搞先生什麼都要管，他絕對不會是你那和藹可親的好鄰居，而是唸到你發瘋的翻白眼大叔。
除了「美國爸爸」湯姆漢克之外，該片也網羅了超強製作團隊，包括以《少年Pi的奇幻漂流》與《尋找新樂園》提名奧斯卡最佳編劇的大衛馬吉，以及執導過《末日之戰》、《口白人生》與《追風箏的孩子》等叫好叫座電影的馬克福斯特。對於湯姆漢克詮釋這樣全新喜劇角色，製片麗塔威爾森在訪談中提到：「我相信這是一部全世界觀眾都能感同身受的普世電影，加上有湯姆漢克這位全世界最棒的演員來擔任主角，絕對能再次觸動到大家的心。」
《超難搞先生》改編自《紐約時報》排行榜暢銷小說，湯姆漢克飾演憤世嫉俗又脾氣暴躁的喪妻鰥夫－奧托，他唯一的生活樂趣來自批評和糾正他可憐的鄰居們。但當身懷六甲的瑪莉莎和她年輕活潑的家庭搬到他家隔壁時，這段不期而遇的友誼從此改變了奧托的人生。《超難搞先生》將於2023年2月3日到5日推出搶先口碑場，2月10日（週五）正式上映。