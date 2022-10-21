台中港區重量級建設到位！知名財團、外商磨刀霍霍

我是廣告 請繼續往下閱讀
不只日商、德商等國際廠商熱衷投資台中港區，嗅到商機的國內財團也早已提前布局卡位搶地，包括旗下擁有百貨商場與連鎖飯店的麗寶集團與勤美集團，以及潤泰集團等上市集團，手上分別握有台中港區數千坪至1.5萬坪不等的土地庫存，未來開發動向備受矚目。
此外，由震大集團投資打造的台中港區首家國際連鎖品牌酒店「震大金鬱金香酒店」，今年11月即將開幕迎賓，向廣大的商務客、國旅客招手，象徵台中港區的飯店已邁向國際舞台！
台中港區喜事連連、近期招商頻傳捷報！台中港務分公司10月7日再宣布，「台中港工業專業區（II）約12公頃土地投資興建暨租賃經營商港設施案」招商評選結果出爐，由全球最大的離岸風力發電機製造商─西門子歌美颯獲選為最優投資人，再度展現外商擴大台中港投資的決心與魄力！
西門子歌美颯提供全球超過90個國家相關產品、安裝與技術，已在台中港設置一座占地4.5公頃的離岸風電機艙組裝廠，今年9月底辦理機艙廠擴建動土典禮，10月7日再度取得承租台中港離岸風電國產化專區的12公頃土地，用來擴展既有的機艙組裝廠能量。
台中港務分公司強調，由於國際風電業者持續看好台中港發展離岸風電的潛能，加上受疫情影響，風電業者對土地需求增加，台中港務分公司積極加速填築南填方區，將分別於113年完成10公頃、114年完成36公頃後線土地，及辦理保安林47公頃土地解編，同時提供物流專區20公頃土地，因應台灣離岸風電風機組件國產化的用地需求。換言之，台中港區的離岸風電產業投資熱潮方興未艾！
其實，不只離岸風電產業為台中港區帶進超過百億投資案、以及數以千計的就業人口，包括台中港工業專業區、關連工業區、台中港科技產業園區等三大園區，近幾年欣欣向榮的產業發展投資案，早已為台中港區持續創造可觀的就業人口紅利，由台中港特定區的新成屋一棟棟興建與落成、預售新案不斷推出且案案熱銷來看，已落戶的新住民與等著移居的新住民，真的大量湧進港區了！
目前台中海線地區的餐飲與生活機能，大都依靠台中港三井Outlet提供與滿足，事實上，港區的零售百貨業還有很大的發展空間，只待有心的集團投資開發補足，這一點已有本土財團看到、也開始動起來了！例如在台中港特定區手握1.1萬坪土地的麗寶集團，位於「梧棲段2708地號」約546坪的地上權土地已申請建照，規劃地上13層樓、地下3層樓的商場、店鋪、辦公室等商用不動產；而麗寶集團今年4月再得標梧棲區近3,000坪地上權土地，鄰近已取得的3,500坪可開發基地，似有朝整體街廓開發的企圖。
麗寶集團旗下擁有麗寶Outlet Mall與台灣最大的福容連鎖飯店體系；其中，位於后里區的麗寶Outlet與位於台中港區的三井Outlet，「一個在山城、一個在海線」原本各自發展相安無事。據悉，台中港三井Outlet商場超強的「吸金力」，讓投資眼光精準的麗寶集團、看到了台中港區具備發大財的潛力，以及市鎮重劃區房價已經站上3字頭的購買實力，因此加碼標地投資布局港區，而相關規劃持續積極推進中。
此外，在台中港特定區坐擁1.5萬坪土地的潤泰集團，與手握超過3,600坪土地的勤美集團，兩大上市集團目前雖然尚未公開投資計畫，卻已讓台中港區頗為期待，希望未來也能引進集團擅長的百貨商場、飯店等商業設施，持續翻轉台中港區的大未來。
以勤美集團來說，進軍台中多年以來目前手上擁有「勤美誠品綠園道商場」、「金典綠園道商場」，還有「全國大飯店」等商用不動產，尤其是「勤美誠品綠園道商場」，經營績效卓越；勤美集團今年初再取得位於勤美誠品綠園道斜對面的「PARK2草悟廣場」經營管理權，引進許多年輕族群喜愛的品牌搶市，炒熱整個草悟道生活圈。
長期深耕草悟道生活圈的勤美集團，目前重心擺在開發台中西區的「勤美之森」百億造鎮案！第一期基地面積近4,000坪，將打造全街廓複合式開發案，預計明年底前，包括一棟五星級的「勤美洲際酒店」、兩棟超高層豪宅大樓、教堂及商場將以全新面貌與台中市民見面，成為中台灣最具指標性的造鎮案。
當大家還沉浸在，勤美集團未來是否會把飯店、住宅、商場等造鎮模式複製到台中港特區之際，已經有一座真真實實的國際品牌連鎖飯店，即將在台中港區開幕迎賓！
台灣港務公司2015年成立海運發展學院，目前委託震大集團旗下震一興業營運。震大園區位於台中市梧棲區，占地約2.5公頃，鄰近台中港，也是台中海線腹地最廣的園區；園區內有全新打造的國際星級品牌連鎖酒店及震大國際會議中心，目前飯店確定與國際連鎖品牌「金鬱金香（Golden Tulip Hotel）」攜手合作！
預計今年11月開幕的「震大金鬱金香酒店」，規劃有118間全景設計客房、120個座位的歐亞料理餐酒館，以及200席座位的中式宴會廳，將會是台中海線地區首家、也是唯一國際星級品牌連鎖酒店，值得台中港區的商務客與國旅客期待。