金鐘57／朱軒洋1票落敗視帝 大氣擁抱陳亞蘭：我還年輕
朱軒洋1票錯失第57屆金鐘視帝，大氣給最佳男主角陳亞蘭1個擁抱，昨（22）日出席愛奇藝《逆局》慶功宴，朱軒洋態度豁達說：「我還年輕，沒什麼大不了。」被問經紀約有沒有著落？他說：「現在還沒簽，還在思考規劃，今天參加完金鐘，心態上不太一樣，差別滿大，以前比較不知道參加這個盛會的意義，但今年入圍好像越來越有一些不錯的感覺。」
李銘順奪得戲劇節目男配角獎，第3度勇奪金鐘獎座，他因腳傷無法親自參與頒獎典禮，被問及腳傷狀況，李銘順表示痛到不行，腳無論怎麼擺或翻身都痛，原本說過「爬都要爬去」，無奈：「這句話真的講得太快！」他其實是為參加典禮維持身體狀態，「這兩個月運動量特別高，沒有注意到肌肉和舊傷的負荷量太大，持續去壓榨它，很自責！」導致腳踝肌肉舊傷復發，只能提醒自己：「以後有重要的事情不要臨時抱佛腳，提早一點做準備。」
老婆范文芳還特地換衣服和兒子Zed一起越洋入鏡為他慶賀，李銘順透露完全沒有想到這次會拿獎，因為今年作品太強，聽到自己名字時：「我好意外，我真的沒有把自己放在裡面。」不過他提到，原本是和家人一起聚餐邊看典禮，還沒看到電視宣布得獎者的畫面，就先接到電話被暴雷得知喜訊，「我舉起雙手大喊：『中了！』飯桌的氣氛瞬間沸騰起來。」不過老婆范文芳忍不住念他：「應該拿著拐杖去現場，為什麼不去！」
導演莊絢維、陳冠仲拿下戲劇節目導演獎，莊絢維在慶功宴的視訊上透露自家喜事，證實老婆辛樂兒懷孕，「原來娶某（妻）前、生子後是真的！」陳冠仲在頒獎典禮前一天已預感會得獎，「因為有寶寶和3位天使保佑我們！攝影師小雄幫我們完成Steady Cam的鏡頭，然後爆破師阿澤幫我們完成所有的爆破畫面，還有飛車指導小朱哥幫我們完成所以翻車的鏡頭。」