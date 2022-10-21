金鐘57／光良演唱罕見失常！慘變車禍現場 網嘆回不去了
第57屆電視金鐘獎「節目類」頒獎典禮，今（21日）晚7點在國父紀念館舉行，而擔任表演嘉賓的馬來西亞歌手光良，也受邀現身演唱，更帶來一連串的經典歌曲，包含《天堂》、《少年》等等，怎料，疑似因為現場迴聲過大，導致他的聲音忽大忽小，甚至出現有氣無力的狀況，迅速引發網友討論，「怎麼變成這樣！」
光良唱第一首時，似乎是現場音量、迴聲過大，導致歌聲被蓋過，此外，音準也有點飄忽不定，表情略顯吃力，讓不少收看直播的網友納悶，「表演怎麼怪怪的」、「這首歌好難唱的感覺」、「是人聲太小嗎？」、「沒有音準上，好飄」、「光良唱歌怎麼感覺沒什麼氣欸」，但也有人認為，是現場音效設備問題，「回音太大了」、「耳機裡面的旋律跟中控不一樣嗎」、「聽過光良唱現場很好聽，但今天到底是收音問題還是？」
所幸，光良後面兩首歌曲馬上恢復水準，高音也都有上去，再次帶回當初的感動，大家紛紛留言稱讚，「天堂欸，起雞皮疙瘩」、「第一首的key可能太高了，後面這首好一點」、「聲音還是好聽的，但感覺有點對不上音樂？」、「狀態回來了」、「現在好多了，他其實高音都穩穩的XD」、「感覺像現場音樂大小聲的問題」、「他52也太鬼了吧，我以為最多45。」
本屆電視金鐘獎觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台同步收看。（編輯：詹鎰睿）