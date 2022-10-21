北市112年預算過關！小砍2.29億 「市長小金庫」無刪減
台北市議會近日針對台北市政府112年的總預算進行審議，歷經昨（20）日一整個下午的黨團協商後，各黨派終於有了結論，今（21）日下午由議長陳錦祥進行宣讀後三讀通過。原本北市府編列了1777.19億的總預算，而議會方面小砍2.29億元，最終以1774.9億元通過，是近10年來議會刪減最少的一次。至於號稱「市長小金庫」的第二預備金，原本打算刪減4000萬元，後來經過協商後則未刪減，維持7.4億過關。
歷經2天的黨團協商後，各黨派對於市府總預算都沒有太多的意見，原本市府方面編列1777.19億元，議會方面小砍2.29億元，最後計列1774.9億元，其中刪減最多的項目是災害準備金，原列20億元刪減2億元，最後預算為18億。
而針對有「市長小金庫」之稱的第二預備金，原本財政建設委員會打算刪減4000萬元的預算，不過送黨團協商後，財政局與民進黨團都希望維持7.4億的編列，而國民黨團方面也予以認同，最後維持7.4億過關。
對此民進黨團總召江志銘與國民黨團書記長秦慧珠都表示，藍綠兩黨在黨團協商時都有共識，由於下一任市長是誰尚未確認，因此保留更多預算讓新市長上任後比較好操作，所以總預算刪減數才會是近10年來最少的一次，也未多砍「市長小金庫」的預算。