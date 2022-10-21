金鐘57／原子少年壓軸登場！華麗串燒 1首歌致敬頑童
第57屆電視金鐘獎「節目類」頒獎典禮，今（21）天晚間7點在國父紀念館盛大舉行，值得一提的是，這屆金鐘更邀請現今正夯的選秀偶像團體與歌手，包含《菱格世代DD52》、《大嘻哈時代》、《聲林之王》以及《原子少年》並帶來一連串的勁歌熱舞，讓現場氣氛炒到最高點。
首先由「DD52」女團打頭陣，性感熱舞為表演拉開序幕，接著再由《大嘻哈時代》的冠軍Young Lee，以快嘴Rap把氣氛拉滿，後續還有《聲林之王3》的冠軍柏霖PoLin，以抒情歌緩和氣氛，最終再由人氣最夯的《原子少年》金星壓軸，嗨爆全場，但這還沒完，接著所有表演者，在全部出來獻唱「頑童」的經典歌曲《FLYOUT》向前輩致敬。
表演曝光後，不少PTT網友都感到有些驚訝，均給予不錯的評價，「這個不錯！」、「是柏霖耶～」、「都是選秀出來的選手或團體，蠻符合金鐘的」、「這些就台灣最近選秀出來的啊，找他們很合理」、「都是台灣節目出來的呀，來電視金鐘表演很好呀」、「金星沒唱Hot Like Sun有點可惜」。
本屆電視金鐘獎觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台同步收看。（編輯：詹鎰睿）