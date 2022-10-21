青民協號召成立公民複決正方辦公室 一週收1868份連署書
11月26日將投票的18歲公民權複決，是台灣第一起由人民複決的修憲提案，台灣青年民主協會、台灣少年權益與福利促進聯盟等單位，上週四號召各界支持連署，成立18歲公民權修憲複決的民間「正方辦公室」，盼讓社會看見青年的行動。青民協今（21）日表示，在一週內共收到1868份連署，已在整理後將連署人名冊及正方辦事處申請文件送予中選會。
青民協說，連署有別於選舉，修憲複決的選舉必須要20歲才能投下同意票，但連署只要18歲就能簽署，讓許多權益將受到複決影響的年輕人，勇敢站出來，和家裡的長輩、班上同學介紹「18歲公民權」修憲複決。「這些18至20歲的青年，用實際行動告訴社會，青年願意做，更做得到。」
青民協理事長張育萌表示，「收到每一份連署書時，都充滿感動，因為每一個名字，都是這一場『18歲公民權』運動中的重要力量。謝謝所有連署的夥伴，和即便未滿18歲而無法連署，也仍然積極行動的青年們！」
台少盟理事長林月琴說，「這是很多單位共同努力的成果，縱然無比急迫，但在眾多公民團體與年輕朋友的努力下，連署書成功跨越966份的門檻，甚至直逼2000大關，也代表著年輕朋友們的殷殷期盼。」
青民協表示，協助收妥所有連署書後，已正式遞交連署名冊、申請書予中選會，也同步遞送公投意見發表會或說明會報名表，盼讓青年世代的聲音，也進入公投說明會，讓屬於跨世代的這場修憲複決，有跨世代的意見匯聚與共贏。