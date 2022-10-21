新竹縣長選舉號次抽籤 周江杰抽中3號

周江杰表示，新竹縣是個好山好水的地方，今天他抽到3號，代表新竹縣會有好未來「江山（3）」的發展。。新竹縣不只是科學園區的腹地，而是全世界也是全台灣科技的中心，未來除了科技城的發展之外，新竹縣好山好水這樣環境的發展，能夠提供未來科技產業一個重要的發展區域。站在一個「好江山」的立場，也能吸引外來的人口來到新竹縣居住，好好享受「新竹縣好江山」。
卓榮泰表示，周江杰是他在中央黨部服務的時候，請來擔任過發言人、新聞部主任、客家部主任等職務，做每一件工作都非常的稱職、積極、負責，過去也是新竹縣議會的議員。為了居住正義、為了稅制的不合理，周江杰毅然辭去議員職務，這個在地方上深獲大家肯定，希望周江杰能夠用更積極的態度，率領「新新竹」的「新江山」團隊來打造新竹縣。未來新竹縣不僅要成為台灣客家文化的中心，更要成為全球高科技產業的重鎮，要用更文化、更在地、更科技、更國際這樣的視野跟眼光，來打造新的縣政。
周江杰也說，他這段期間跑遍新竹縣13鄉鎮市，聽取很了多基層鄉親的心聲，深深體會到現在的新竹縣政不能夠用過去30年的經驗方式解決未來30年的問題。新竹縣需要新的格局、新的治理，新的方式，才能夠讓新竹縣面對未來的挑戰。
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