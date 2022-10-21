U23／不實言論影響名譽！曾頌恩提出聲明反擊

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本 (111) 年 10月21日晚間，有關曾頌恩選手車禍相關之新聞，新聞內容多有違誤且省略細節。躍樂運動行銷股份有限公司 (後稱本公司) 為代表頌恩之經紀公司，特此說明事件實際情形，以下幾點說明：
第一、頌恩選手並未不聞不問，本人曾多次與對方當事人聯繫。於頌恩訓練或賽程之際，頌恩父母亦持續與對方保持聯繫。另頌恩已委任律師處理並已提供律師聯絡資訊予對方，期待雙方進一步協談和解事宜，但對方拒絕與律師聯絡。此部分頌恩已保留相關通訊紀錄等資料作為證據。
第二、我方為釐清事故成因，主動自費聲請將本案件送交交通車禍事故鑑定，以待結果並釐清雙方責任。此外因對方所提出之財損單據經律師審閱評估後尚有疑義，故頌恩希望能由律師與對方溝通討論法律專業部分，惟無奈對方拒絕與頌恩委任律師聯繫已如前述。
第三、上情均已告知對方，頌恩並表達希望將提出調解聲請，希望由調解委員本於法律專業協助雙方達成和解，頌恩顯積極處理本案件；然而對方不待任何程序之進行，仍堅持提告。惟此為對方之權利，頌恩已表達尊重並願意接受司法程序之審理。
第四、今日新聞指稱頌恩於本案件不聞不問之＂不實＂言論已造成頌恩名譽傷害，我方已保留相關證據以便日後自清，希望不實言論切勿擴散。
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