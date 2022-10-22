有夠沒路用？網友公認10大「最後悔」裝潢：屋主省錢必看

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很多人做系統櫃時，都想一次做好做滿，最後室內到處都是櫃子，雖然視覺上整齊劃一，但也容易讓空間變狹窄，且很多櫃子根本不知道要裝什麼。網友分享：「因為是系統櫃裝潢，所以主客臥的家具都無法搬動，小到連嬰兒床都塞不下」、「我同事大喊後悔，裝了太多系統櫃，不但沒用又多花錢」；不過也有人認為，「小宅的收納系統櫃非常好用，但是在規劃之前，先清點全家物品」。
最後悔Top 2：天花板
施作天花板的用意多是為了隱藏水管、電線、消防灑水管等，但也讓天花板高度降低10公分至40公分，室內空間更壓縮。且另外做天花板得動用木工、油漆，不僅費用高，施工時間也長。不少網友認為：「天花板不用啦，現在都流行工業風軌道燈」、「不做天花板是明智的選擇 ，只是要多花心思」。
最後悔Top 3：開放式廚房或中島
許多屋主嚮往開放式設計的寬敞感，但廚房油煙、氣味容易飄滿整屋。相關討論包括：「開放式廚房很美，照顧小孩方便，但是抽油煙機已經選同品牌最貴的，還是不夠力」、「整個客廳都是油煙味」、「會煮飯請直接封閉式，不然遲早後悔」，也有人建議可搭配IH爐跟高效抽油煙機，就能減少油煙滿屋的問題。
最後悔Top 4：浴缸
浴缸奪下最後悔第4名，原因是使用頻率過低，真的想泡不如花點錢去外面泡溫泉，甚至友人裝了按摩浴缸10年卻泡不到10次，不只佔空間，還容易發霉需要費心清理。
最後悔Top 5：電視牆（櫃）
電視牆分為具收納性的木作或系統電視櫃，以及純裝飾的電視牆。前者若是規劃得宜，至少還有收納作用，但如果是一整面純電視牆，可能徒有美觀卻沒實際功能，不如不做。就有網友指出：「銀狐石太大片，造成75吋電視看起來太小台」、「電視牆做整個平面，會顯得電視太小 」。
最後悔Top 6：間接照明或崁燈
除了主要照明，有些人會加裝間接照明或崁燈，用不同光線營造氣氛，但長時間開著其實很浪費電，再加上容易積塵，維修也較麻煩。網友提到，「有藏汙納垢的問題，更換燈具也十分麻煩」、「房間燈幾乎是間接照明，所以晚上蠻暗的，我自己比較喜歡很亮的環境」。信義居家建議若想營造氣氛，可以購買立燈、閱讀燈，依實際使用情境來添購燈具，更符合日常的實用度。
最後悔Top 7：和室
信義居家表示，早期台灣家庭施作和室的比例很高，大多會將和室地板架高，增加收納空間，不過因為使用習慣的關係，台灣人不習慣長時間跪坐或盤坐，且和室架高的上掀式木板，分隔的空間大小讓許多大型、長型的物品無法收納；作為客房使用，訪客留宿的頻率又不高。網友也點破盲點：「和室下的收納沒在用，光搬起大木頭或榻榻米就要幫手了」、「架高的木地板和室要小心不能水洗濕拖、不能刮到，不鋪被子根本沒辦法睡，其實根本沒有客人，也沒人愛睡那間，最後變成雜物間」。
最後悔Top 8：開放式衣櫃
開放式衣櫃是利用家居戶型裡某一個空出來的空間或者一面牆，僅有層架及衣桿，降低厚重且明顯的體積感，但也因為沒有裝設門片，容易染塵，清潔不易，且若擺放不當，反而容易讓臥室看起來凌亂。網友也坦白後悔原因，收納要勤勞才能維持整齊，容易產生灰塵引起過敏，如果衣服色系豐富看起來會很凌亂。
最後悔Top 9：吧檯
許多人原本在心中打算，在家中打造吧檯，可以坐在那邊用餐、小酌，感覺特別有氣氛，但實際使用的次數卻相當低。網友表示：「吧檯做太高，只能喝酒，沒辦法吃飯」、「吧檯真的超級雷，20年沒有在上面喝酒過，上面都是雜物」、「生了小孩後，吧檯變成用來放高高，不給小孩碰的東西」。
最後悔Top 10：木地板
不少屋主喜歡木地板的溫潤質感，讓整個家增添溫暖的氛圍，不過鋪木地板的網友卻發現許多問題：「全室木地板，沒多久有些木板已經翹起來」、「實木地板不僅價格高昂，也較難保養、維持」、「架高木地板實在沒必要，危險，非常不適合老人長者居住」、「養寵物不方便」、「台灣天氣潮濕，真的不適合裝潢太多」、「客廳、餐廳、廚房還是用磁磚，不怕水好清潔。尤其有調皮毛小孩跟小屁孩，常常打翻東西就知道清理磁磚跟木地板的差別」。