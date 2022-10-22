蔡尚樺擠出「粉紅北半球」快窒息 低胸戰袍挨批：很後悔
蔡尚樺第57屆金鐘獎紅毯戰袍辣翻天，爆乳禮服擠到「北半球」皮膚泛紅，昨（21）日她出席慶功宴，坦承穿上這套衣服快不能呼吸：「我第1年的衣服中洞大開，媽媽打電話說妳的奶會不會喬太散？我今天想說弄到極致，給她一個痛快，走完紅毯發現大家的議論，我就去廁所把它搞散一點。」
可惜她與曾國城角逐益智及實境節目主持人失利，無緣再上台，「我很後悔，每年我都學到新的經驗，希望評審明年讓我們入圍，有機會好好表現我的改變。」曾國城說女明星走紅毯不容易，給蔡尚樺的造型打9分，「妳真的很認真，把北半球搞成這樣，擠得太強大了。」
曾國城與唐綺陽擔任典禮主持人，他說：「唐老師第1次當然有些手足無措，但是以主持典禮來講，她的儀態很好，內心戰戰兢兢，外表風平浪靜。」曾國城也認為表演節目設計用心，反映底層工作人員心聲，光良唱歌時，有一幕背景白板寫：「做電視要早，他需要一個新鮮的肝。」曾國城被觸動情緒，「我跟唐綺陽在後台抱在一起哭，我們這行用情不深待不久的。」
金鐘獎超時36分鐘挨批，曾國城認為問題出在得獎感言90秒的時間掐太死，遇到得獎者滿腔感受想分享，都會超過90秒，「準時結束不是只靠主持人，要靠大家。」問他支持綜藝、戲劇繼續分2天辦嗎？他說：「先看明天再說，各自精采的話未嘗不可，但是開銷不知道會不會太大？」