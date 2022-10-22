台鐵廚房展新貌　未來籌劃設立大型便當中央廚房

為達成廚房友善工作環境，符合HACCP相關規定，台鐵台北鐵路餐廳便當廚房已於10月20日完成整建，將恢復全面供餐。台鐵局今（22）日宣布，未來將籌劃設立大型便當中央廚房，擴大環島路網市場，預計113年台鐵公司成立時，即可同時啓動。
台鐵局表示，台鐵台北鐵路餐廳便當廚房此次整建，包括地板整修、防止高架地板積水滲水、更新所有排煙風車及老舊風管、加強排煙效能、避免排煙風管積油、增設浴塵室設備，作業人員進入清潔區前，先吹除衣服及鞋上塵埃，以確保清潔，該設備具有Air LocK氣鎖功能，可以有效控制人員進出動線，做為不同等級潔淨室的緩衝，防止交叉汙染，以確保符合食安規定。另外烹調區及配膳區亦新增3台外循環風機補充新鮮空氣，降低場所作業溫度。
台鐵局長杜微10月20日傍晚，在附業營運中心課長陳依伶、台北餐廳經理張素雲陪同下，至台北餐廳廚房視察，並向忙碌整備作業，準備10月21日開始出餐的餐廳同仁致意。
杜微表示，台北餐廳廚房歷經78個日曆天就整修完成，實屬不易，其間便當製作還需搬至七堵餐務室進行，大家非常辛苦，現在新廚房啓用，同仁就可以善用優質工作環境，做出更美味的便當，來提升服務品質，這非常重要。
台鐵局指出，未來台鐵籌劃設立大型便當中央廚房，同時提升餐點的質與量，擴大環島路網市場，也增裕營收，預計113年台鐵公司成立時，即可同時啓動，交由附業營運處擴大經營。另台北餐廳將全力投入今年11月11日起在台北車站1樓大廳展開的「鐵路便當節」活動，請大家拭目以待。