癌父臨終前囑咐「水缸下有便當盒」！3姐弟打開一看痛哭
及時行孝才會不留遺憾！中國一名57歲的父親因罹患胃癌去世，他在臨終前告訴3個子女，家裡水缸下有一個便當鐵盒，要他們在沒人的時候取出，而子女們照做之後，發現鐵盒裡裝有3萬元，都是父親平時捨不得花而存下來的孝親費，讓3人忍不住捧著錢崩潰大哭，更呼籲世人要多陪伴父母。
綜合陸媒報導，中國遼寧葫蘆島一名57歲的父親罹患胃癌，看病的花費已經花去22萬人民幣（約台幣97萬3596元），最終病情不幸加重，他在臨終前告訴3個子女，水缸下有一個便當鐵盒，要他們在沒人的時候取出來，父親過世之後，3人果真在水缸看到以前上學用的便當鐵盒，打開裡頭裝有3萬塊人民幣（約台幣13萬2763元），被層層的塑膠袋包住，還有發霉的味道。
原來，過去子女們給的孝親費，這名父親一毛都捨不得花，全數存下來，而3人看到這幕忍不住崩潰大哭，透露當年母親因突發疾病驟然離世，如今父親也走了，房間裡空盪盪的，看一次就心痛一次，也鼓勵大家雙親在世時記得多給予陪伴，就怕子欲養而親不待。
對此，網友們也被這段故事感動得熱淚盈匡，「感動，父愛偉大」、「可憐天下父母心」、「好想哭啊」、「最偉大的愛，最無私的愛」、「最後的錢都不捨得拿出來醫自己」、「裡面的愛已經遠遠超過了金錢的面額，能夠溫暖你很久很久」、「好好珍惜自己的親人吧」。（編輯：賴禹妡）