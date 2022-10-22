2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台股交投降溫！法人：大盤缺乏主流　留意財報、10月營收

▲台股交投降溫，周線連二黑。法人表示，目前大盤缺乏主流，可留意第三季財報不錯、10月營收能維持高檔的個股。（圖／資料照片）
▲台股交投降溫，周線連二黑。法人表示，目前大盤缺乏主流，可留意第三季財報不錯、10月營收能維持高檔的個股。（圖／資料照片）

記者李琦瑋／台北報導

2022-10-22 10:41:582022-10-22 10:56:58

受美股持續震盪影響，21日台股開低走低，早盤雖一度翻紅，但在市場觀望氣氛濃厚、交投降溫，加上權值股走勢疲軟，終場下跌126.9點，收在12819.2點，成交金額為1627.07億元，創近2年新低，周線連二黑。法人表示，目前大盤缺乏主流，可留意第三季財報不錯、10月營收能維持高檔的個股。

我是廣告 請繼續往下閱讀
安聯投信台股團隊表示，受到美債殖利率波動、美股走勢震盪影響下，近期台股表現持續震盪。由於美國聯準會政策方向仍以壓低通膨為最大目標，所以在利率不斷往上調升下，就會影響市場對中性PE的看法。

安聯投信台股團隊指出，以美股科技股為例，根據過往經驗，通常只要超過中性利率（2.5%），市場對於美股科技股的中性本益比估值就會往下調；對照中性利率來看，中性本益比約落在13至14倍，換言之，只要中性利率往上，中性本益比就會面臨評價下修的壓力。

針對近期步入美國財報公布季節，安聯投信台股團隊認為，觀察近期美股財報季表現，正反都有，表現好的主要是受惠第二季封城後的遞延效應，所以反映在第三季財報，但現在市場著眼的是第四季跟明年業績，目前來看台灣企業已進入獲利下修循環階段。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，11月中以前會公布財報、11月初也有營收公布，目前大盤缺乏主流，因此就題材上，隨著時序上步入第三季財報搭配10月營收公布，可留意第三季財報不錯、且10月營收也還可以維持高檔、甚至創高者，屆時或許有機會成為盤面短期的主流，但對後市仍宜審慎應對。

安聯投信台股團隊提到，企業獲利趨勢仍處於下修階段，預期年增率低點將落在明年第一季，考量總體經濟面的逆風，現階段仍需審慎看待後市，但具有穩定現金流及強勁基本面的個股可望表現相對穩定，可留意股價落後、評價相對便宜、價值及長期趨勢浮現的受惠股，另外抗景氣循環、疫後受惠股也可留意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

財經小辭典／什麼是禁空令？台股史上曾實施過4次

救台股！金管會祭出禁空令　跌逾3.5%隔日禁平盤以下放空

台股量縮疲弱不振！終場下跌126點　台積電重挫8元

台股早盤開低走高至盤下　觀光、航空股表現亮眼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀