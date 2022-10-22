台股交投降溫！法人：大盤缺乏主流　留意財報、10月營收

我是廣告 請繼續往下閱讀
安聯投信台股團隊指出，以美股科技股為例，根據過往經驗，通常只要超過中性利率（2.5%），市場對於美股科技股的中性本益比估值就會往下調；對照中性利率來看，中性本益比約落在13至14倍，換言之，只要中性利率往上，中性本益比就會面臨評價下修的壓力。
針對近期步入美國財報公布季節，安聯投信台股團隊認為，觀察近期美股財報季表現，正反都有，表現好的主要是受惠第二季封城後的遞延效應，所以反映在第三季財報，但現在市場著眼的是第四季跟明年業績，目前來看台灣企業已進入獲利下修循環階段。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，11月中以前會公布財報、11月初也有營收公布，目前大盤缺乏主流，因此就題材上，隨著時序上步入第三季財報搭配10月營收公布，可留意第三季財報不錯、且10月營收也還可以維持高檔、甚至創高者，屆時或許有機會成為盤面短期的主流，但對後市仍宜審慎應對。
安聯投信台股團隊提到，企業獲利趨勢仍處於下修階段，預期年增率低點將落在明年第一季，考量總體經濟面的逆風，現階段仍需審慎看待後市，但具有穩定現金流及強勁基本面的個股可望表現相對穩定，可留意股價落後、評價相對便宜、價值及長期趨勢浮現的受惠股，另外抗景氣循環、疫後受惠股也可留意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。