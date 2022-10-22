20大之後的兩岸　習近平尋找新歷史定位

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趙春山指出，這次20大報告涉台內容釋放的訊息是，要告訴台灣民眾與美國，對台工作的重點已從「反獨」向「統一」做戰略轉移。儘管沒有時間表，但統一已經放在議程表上。
另一方面，20大報告釋出的訊息是，中共對於反分裂與反干涉的內涵在擴大。「反分裂」主要是指主權與領土兩大問題，以後不是僅指「法理台獨」，「兩個中國」、「一中一台」都會納入反分裂的範疇。
「反干涉」的對象不單指美國，也包含試圖要干涉兩岸事務、兩岸統一的其他國家。
趙春山表示，綜合比較19大與20大兩份報告，19大在回顧過去5年尚有正面表示，如提及「馬習會」是重要成就，然而20大的回顧都是負面列表，如反獨與反干涉的論調。
19大報告在未來有所期待，希望兩岸發展能往前走，但是20大報告對未來是觀望態度。這也與從19大到至今，很多內外形勢已非中共能掌握有關，2024年還有台灣、美國的選舉，中共也只能觀望。
趙春山進一步分析20大之後的對台時間軸，甚至習近平卸下棒子前的可能階段。
趙春山指出，2022到2024年，由於2023年大陸兩會結束後，中國大陸整體高層人事才底定，2024年也有台灣與美國的選舉，涉及美台內部形勢變化。這段時間，中共只能做好自己的事情，整頓內部。
他說，等到2024年確定之後，2024年至2027年間，大陸對台將從韜光養晦到有所作為，會如何做會視美中內部環境與美台領導人是誰有不同做法。但是，這段時間的對台工作方面，必須要有一些成績。
趙春山提及，習近平要實現他的中國夢與兩個百年奮鬥目標，只再延任5年（到2027年）是不夠的，很有可能會再有5年。他說，從習近平的前10年來看，如果歷史定位是達到「馬習會」，後面的10年習近平將尋求為兩岸統一的巨大政治工程奠定基礎。
趙春山提到了香港。他指出，香港的談判過程由鄧小平執行，但最後成果是江澤民接受，代表在江澤民上台前，香港已進入談判的過程。由此來看習近平卸任前，主觀上最想解決完成統一任務，將歷史定位定下，但若因健康等問題只做10年，在卸下領導人前至少希望要有眉目，有一個統一的框架出現，這也是「成就」。
比如，尋求雙方面簽署結束敵對狀態、簽署和平條約等。
從此來看，趙春山認為，習近平任內的兩岸關係絕對不可能維持現在「不統、不獨、不武」的現狀。
至於台灣應要如何因應？他認為，台灣要確立自己的戰略目標是甚麼，沒有戰略目標就沒有戰術因應。不能燈開指向左，方向盤卻轉右，會讓民眾產生混淆。這是選擇題。
趙春山說，台灣民眾希望維持現狀，但大陸不會讓台灣維持現狀，他將統一當作發展與民族復興的目標。但若台灣沒有做好統一的打算，能做的準備就是抗壓，最壞的情況則是備戰。
在20大報告中提及不承諾放棄武力，這樣的表述上次在黨代會出現是2002年16大時，趙春山不諱言兩岸關係倒退，但若北京希望未來透過兩岸政治協商達到和平統一目標，倒退後重新復原，恢復比創建的時間可能還要來得多。（編輯：周慧盈）1111022