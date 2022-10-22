習近平第3任期將啟動！二十屆中委會、中紀會名單現端倪

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二十屆中央委員會委員名單：
丁學東、丁薛祥、萬立駿、習近平、馬興瑞、馬曉偉、王寧、王凱（河南）、王凱（解放軍）、王勇、王浩、王強、王鵬、王毅、王小洪、王廣華、王仁華、王文全、王文濤、王予波、王正譜、王東明、王偉中、王志軍、王秀斌、王滬寧、王君正、王忠林、王受文、王春寧、王莉霞（女，蒙古族）、王曉暉、王祥喜、王清憲、王蒙徽、巨乾生、毛偉明、尹力、尹弘、巴特爾（蒙古族）、艾爾肯·吐尼亞孜（維吾爾族）、石泰峰、葉建春、馮飛、曲青山、任振鶴（土家族）、莊榮文、劉寧、劉偉、劉小明、劉發慶、劉青松、劉國中、劉金國、劉建超、劉俊臣、劉振立、劉海星、齊玉、許勤、許昆林、許學強、孫金龍、孫紹騁、陰和俊、嚴金海（藏族）、李屹、李偉、李希、李強、李干杰、李小新（女）、李鳳彪、李書磊、李玉超、李樂成、李邑飛、李尚福、李國英、李炳軍、李橋銘、李曉紅、李鴻忠、楊誠、楊志亮、楊學軍、肖捷、肖培、吳漢聖、吳亞男、吳政隆、吳曉軍、何衞東、何立峰、何宏軍、鄒加怡（女）、應勇、汪海江、沈春耀、沈曉明、沈躍躍（女）、懷進鵬、張工、張軍（最高檢）、張林、張又俠、張升民、張玉卓、張慶偉、張紅兵、張宏森、張雨浦（回族）、張國清、陸昊、陸治原、陳剛、陳旭（女）、陳一新、陳小江、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、努爾蘭·阿不都滿金（哈薩克族）、苗華、林武、林向陽、易會滿、易煉紅、羅文、金壯龍、金湘軍、周強、周乃翔、周祖翼、鄭柵潔、鄭新聰、孟凡利、孟祥鋒、趙龍、趙剛、趙一德、趙樂際、趙曉哲、郝鵬、胡中明、胡玉亭、胡昌升、胡和平、胡春華、胡衡華、鐘紹軍、信長星、侯凱、侯建國、俞慶江、俞建華、賀榮（女）、賀軍科、秦剛、秦樹桐、袁華智、袁家軍、鐵凝（女）、倪虹、倪岳峰、徐麟、徐西盛、徐忠波、徐起零、徐德清、殷勇、高翔、高志丹、郭普校、唐仁健、唐登杰、黃銘、黃強、黃守宏、黃坤明、黃建發、黃曉薇（女）、龔正、常丁求、庹震、梁言順、梁惠玲（女）、諶貽琴（女，白族）、董軍、韓俊、韓文秀、景俊海、程麗華（女）、傅華、童建明、謝春濤、藍天立（壯族）、藍佛安、樓陽生、雷凡培、慎海雄、蔡奇、蔡劍江、裴金佳、潘岳。
二十屆中紀委委員名單：
于紹良、萬敏、習驊、馬學蒂、馬森述、王林、王賦、王衞東、王雙全、王立山、王興寧、王陸進、王擁軍、王建新、王承文、王曉萍（女）、王愛文、王常松、王鴻津、王裕文、王新哲、王慧敏、艾俊濤、葉民、田湘利、馮志禮、邊學文、曲吉山、曲孝麗（女）、呂岩松、朱國標、任洪斌、任愛榮（女）、任鴻斌（土家族）、劉軍、劉炤、劉爽、劉訓言、劉軍川、劉奇凡、劉昌林、劉金國、劉學新、劉美頻、劉海泉、許羅德、許憲平、孫斌、孫也剛、孫懷新、孫新陽、李軍、李希、李元平、李仰哲、李兆宗、李迎春、李欣然（滿族）、李金英（女，回族）、李建明、楊國中、楊笑祥、楊逸錚（女）、肖培、吳清海、吳道槐、余永洪、鄒天敬、冷少傑、汪洋、汪鴻雁、沈曉暉、宋依佳（女）、宋寒松、宋福龍、宋德民、遲耀雲、張軍（北理工）、張忠、張敏（女）、張驥、張巍、張義全、張天寶、張升民、張際文、張榮順、張愛華、張福海、張曙光、陸俊華、陳健、陳國猛、陳國強、陳劍飛、陳輻寬、林國耀、杭元祥、鄭慶東、房靈敏、趙世勇、胡瑜海、侯凱、侯淅珉、施克輝、姜新軍、婁純泗、秦斌、莫永成、夏紅民、高飛（苗族）、高波、郭文奇、訚柏（納西族）、塗更新、黃良波、龔堂華、崔鵬、韓憲鋒、喻紅秋（女）、程東方、程立峰、傅奎、傅明先、臘翊凡、蒲宇飛、廖西元、廖建宇、繆文江、樊大志、滕佳材、穆紅玉（女）、魏山忠
報導指出，在中央委員、候補委員及中紀委委員名單公布後，新一屆政治局常委及中紀委書記人選已初露端倪，23日二十屆中央委員會，預計將召開首次全體會議，選出中共新領導層，屆時包含新一屆政治局常委在內，預計將集體亮相，在北京人民大會堂會見傳媒。
由於現任的政治局7名常委中，只剩習近平、王滬寧、趙樂際3人，還在中央委員會委員名單上，而國務院總理李克強、全國人大常委會委員長栗戰書、全國政協主席汪洋、國務院第一副總理韓正4人已不在其中，因此外界推測，23日的新政治局常委，可能會呈現「三上四下」，預計有一半都會是新面孔。