法人：台股有望跌深反彈　第四季留意逢低回補時機

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三大法人方面，本週呈現外冷內熱，外資連續兩週自台股提款，本週賣超438.54億元，本土法人則是攜手同步站在買方，投信續買4.53億元，連續第18週力挺台股，惟金額是本波連續買超以來單週最低金額，自營商則是終於中斷連9賣態勢，本週轉為小幅回補5.0億元，三大法人合計賣超台股429.0億元。
PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕分析，受到聯準會貨幣緊縮衍生的總經面壓力、政策方向引發產業基本面的轉換，以及美股表現仍未有明顯起色，進入第四季以來，台股賣壓持續沉重，不僅跌破萬三大關，年迄今指數低點持續改寫，技術面也處於弱勢，目前大盤落於短中長天期均線之下。
孫傳恕表示，從總體經濟面來看，由於通膨壓力無法在短期緩解，而美國9月失業率下滑至3.5%，顯示就業市場強勁，使得原本期待美國疲弱的經濟數據可望為升息放緩留下伏筆的希望落空，進而導致股市持續承受沉重賣壓，美元亦受到與各國擴大利差與避險需求而持續揚升。
另外，孫傳恕說明，下週是美股的重量級超級財報週，包括微軟、德儀、Meta、蘋果、英特爾等全球指標性科技龍頭大廠，都將公布財報數據，其中又以週五登場的蘋果財報最受市場矚目，將牽動台廠相關供應鏈的投資情緒與股價走勢，預料本週各大科技股財報數據與市場展望，將是市場對於未來景氣與產業變化的重要參考指標。
孫傳恕分析，從美國超級財報週的獲利預測來看，目前市場下修S&P 500的獲利預估，自之前的11.1%大幅降低至4.1%，其中科技類股從5.8%下調至-3.5%，金融股亦自-4.4%降至-10.5%，持平的為地產類股的11%，唯一獲得上修的是能源類股，自102.6%調升至121%。
他說，雖然市場整體預期偏向悲觀，但若實際財報能繳出優於預期的數字，反而有利提振投資信心。
展望未來台股，孫傳恕認為，這波第三季反彈後的主跌段已過，台股本益比已來到歷史相對低檔，目前僅不到10倍的水準，配合台股產業基本面良好，投資價值浮現，且隨著美股財報陸續公布，指數有望震盪打底，進而展開跌深反彈走勢，第四季投資人可留意逢低回補、布局之時機。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。