金鐘57／死亡之組激戰！李銘順勇奪男配 腳傷在家抱大獎
第57屆電視金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮今（22日）晚7點在國父紀念館舉行，由曾寶儀主持，本屆「戲劇節目男配角獎」競爭激烈，有吳慷仁、薛仕凌、劉冠廷等超強大咖演員，更被外界譽為「死亡之組」，非常引人關注，結果最終由飾演《逆局》偵查隊長的李銘順一舉奪下。
由於李銘順18日表示，因為腳受傷無法出席，需要靠拐杖才能行走，也對此表示遺憾。獎項出爐後，由代理人致詞。他說，「謝謝第57屆金鐘獎給我了一個很奇蹟的晚上，謝謝金鐘獎，謝謝所有的評審再一次給我肯定與鼓勵。謝謝愛奇藝謝謝天予電影謝謝莊絢維、陳冠仲兩位導演，謝謝一同在現場工作的製作團隊及演員們。今年的入圍者個個都是影展入圍的常客，並且都是得過獎的好演員，和你們共同入圍已經感到很榮幸，我今天能夠上台真的是僥倖，謝謝我的經紀公司凱渥/吳鋒先生及我的經紀團隊，最後謝謝我的太太范文芳我的兒子Zed。近年來的個平台創作的作品真的都越來越強，也讓我對於表演的熱忱越來越增加，我會全心全意繼續的努力在我的工作上。近幾年合作的團隊，平台都非常的用心在製作及創意上，每每拍戲時都有感受到影視圈大家的投入及熱誠，未來我們一起加油吧，讓世界看到更多好作品。」
本屆電視金鐘獎觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台同步收看。