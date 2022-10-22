金鐘57／周蕙4語言獻唱 曝過去「夯劇主題曲」打造方式
「第57屆電視金鐘獎」戲劇類獎頒典禮將於今（22）日正式登場，一共要頒發27項獎項。典禮今年特別增設電視主題歌曲獎項，將由周蕙演唱入圍曲目帶來串燒表演「唱•戲」，另一段表演「我是演員」，將由5位金鐘優異表現的演員演出獨白秀，特別邀請戲劇領域超過20年的重量級演員，詮釋對戲劇的熱愛搭配大提琴伴奏，擔任大提琴演奏的吳世傑是法國巴黎師範音樂院高級演奏文憑，曾為台灣弦樂團大提琴首席。
周蕙稍早進行總彩排，演唱主題曲包括「俗女養成記2」〈莎呦娜拉Sayonara〉及〈蚵仔麵線〉、「良辰吉時」〈IPromise〉、「斯卡羅」 〈風〉、「池塘怪談」〈我就奇怪〉、「茶金」〈查有此人〉，共計4種語言，包含國、台、客、原住民語，透過10分鐘、7首歌的組曲。
周蕙笑說自己也出過翻唱專輯，所以對歌曲改編不害怕，但在這麼多厲害的人面前會比較緊張。在練習的時候，覺得最難的就是唱客語，「現在的主題曲都是用買歌的方式，我想念以前為戲劇量身打造經典主題曲，這次增設主題曲獎項，對未來也是一個好的開始，希望之後更多戲劇金曲，能更貼近符合戲劇內容。」
事實上，周蕙先前有客串過《做工的人》，當時製作單位找她，表示角色是沒有台詞，結果在劇中要唱歌，邊演邊唱，她笑說演了那一次，其實沒有上癮，但也覺得可以挑戰多幾句台詞的角色，過癮一下就好，而且參與戲劇也可以幫助唱歌，感受其他入戲的方法，「明年有機會的話，也想挑戰電視主題曲入圍歌曲翻唱，搭著戲劇的歌可能性更多，不會侷限在周蕙。」