「法官」出身遭對手抹黑 周春米嘆：職業歧視讓人遺憾
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今（22）日在臉書聲稱，民進黨屏東縣長候選人周春米是法官，專門判人生死、入監獄，還表示，「已經編列許多罰金罰鍰的歲入預算，等你們來自投羅網」，更要鄉親皮要繃緊些，不要選錯了，一連串言論一出，引發譁然。周春米晚間對此感嘆，如此恫嚇的文字，非事實的指摘，已有觸犯選罷法的嫌疑；法官的職責是依法獨立審判，大家各有專業，應該互相尊重，在選戰倒數階段，大家應謹慎為之。
周春米說，結束一天的競選和助選行程，回到總部已是晚上10點，縱使疲累，還是提筆說幾句話，以正視聽。
周春米表示，蘇清泉指摘她的職業「法官」，還稱法官專門判人生死、入監獄，更恫稱「已經編列許多罰金罰鍰的歲入預算，等你們來自投羅網」。她說，醫者仁心，大家敬重，而法官的職責是依法獨立審判，大家各有專業，更應該互相尊重。
周春米表示，蘇清泉如此恫嚇的文字，非事實的指摘，已有觸犯選罷法的嫌疑；其對職業歧視的心態，更讓人遺憾。
周春米說，大家代表自己的政黨參選縣長，這是民主制度的可貴，候選人在政見和政績，互相較勁，也是合理正常，但越過這條線，恐非屏東鄉親所樂見，在選戰倒數階段，大家應謹慎為之。