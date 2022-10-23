楊皓如不忍了！「遭公開對話」再反擊 不關留言直球對決
藝人劉雨柔近日在節目《小姐不熙娣》提到與楊皓如過去曾發生不愉快的事，原本2人已經和解，但因事件又被挖出，雙方再度槓上甚至撕破臉，雙方你來我往互攻，甚至公開私底下對話，掀起戰火。對此，楊皓如在臉書上發出兩人過去合照，直球對決表示「我要表達的就是曾經以為和解了，沒想到又被擺一道的感覺」引起關注。
日前劉雨柔在節目上又重提楊皓如早年在節目上爆料「學妹背叛學姐」以及「學妹攀上節目製作人」事件，但其實該件事情兩人早已達成和解，楊皓如先不滿的在臉書發文「不解當初已經把誤會解開，為何又要舊事重提？」除此之外，楊皓如也在留言處直接連續嗆聲「婚姻幸福方面我現在已經贏她很多了」、「當她死了很棒，我清明還要燒紙錢給她」。
這讓劉雨柔相當不滿，直接將留言截圖到IG限時動態，並回嗆「這就是妳的水準！」隨即又公開當初的對話，劉雨柔也透露「剛剛整理了所有當初的對話紀錄，我想內容一目了然，我也不需要多強辯什麼」。
雙方你來我往正式撕破臉後，楊皓如22日晚間再度在臉書發文，無奈的說「我要表達的就是曾經以為和解了，沒想到又被擺一道的感覺，發生事情有機會能化敵為友、盡釋前嫌，why not？我的初衷很正向，就是面對、解決、接受，談和破局也沒關係，至少我試過」。
談及當時雙方和解內幕「說真的那時我也覺得我邀請她出來說開是對的，多了一個朋友是不是也蠻爽的，誰能預料其實是我自以為了好幾年」楊皓如強調「其他轉移焦點的風向話題就不必了，我的意思就是，吃瓜群眾麻煩反省一下自己考大學怎麼沒這麼認真？酸民也不用罵我關留言是逃避怕事了啦！我也關掉了很多要幫我打氣的人沒地方留言好嗎！」同時也附上一張兩人多年前的大合照，引起關注。隨後表示該則貼文並不會關掉留言，感謝替她加油打氣的網友以及粉絲。（編輯：張嘉哲）