竹市府花公帑替沈慧虹造勢！高虹安批：行政不中立雙標
新竹市政府昨（22）日晚間於香山天后宮舉辦「2022台語金曲之夜」活動，新竹市政府邀請已經請辭副市長職務、投入選戰的民進黨新竹市長候選人沈慧虹上台，引發民眾與網路輿論一片譁然，怒批新竹市政府行政不中立。民眾黨新竹市長候選人高虹安今（23）日批評民進黨完全不演了，為了選贏已經不顧社會觀感，赤裸裸的違反行政中立原則。
高虹安競辦發布新聞稿指出，仔細一看，網友曝光的政府公開招標程序上並不尋常，標案金額高達200多萬，卻是在9月23才公告標案內容、十天後快速結標，22號倉促舉辦，規格儼然是專案辦理，質疑根本用公帑替選情告急的沈慧虹量身打造的競選活動。
高虹安指出，之前新竹市政府舉辦城市馬拉松，未著競選背心前去參與，即便有立法委員身份，不僅無法上台也無法參與鳴槍，但昨天晚間新竹市政府竟然打破行政中立原則，大方設計活動替「無公職在身」的沈慧虹助選，活動不僅可以上台，甚至代理市長陳章賢還在台上公然稱讚沈慧虹，簡直是2022新竹市長選舉的最壞示範。
高虹安呼籲，選戰只剩一個月，希望新竹市政府迷途知返，千萬不要因為政治壓力低頭，用人民的公帑，打黨的選戰。
國民黨新竹市長候選人林耕仁也質疑，一場公部門舉辦的活動，花費公帑200多萬，名為是台語金曲之夜，怎麼會變成「民進黨的造勢大會」？讓人嚴重質疑，沈慧虹到底是有多大權勢，都辭職烙跑了，竟然還能讓新竹市政府卑躬屈膝，邀請她上台，陳章賢還可以在台上細數政見？林耕仁批評，民進黨為了選舉已經到了不擇手段的地步。