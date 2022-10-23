基進黨燒國民黨旗　朱立倫痛批：台灣民主悲哀

國民黨台南市長候選人謝龍介昨舉辦競選總部成立大會，台灣基進台南黨部卻在會場外燒國民黨黨旗表達抗議，過程中導致台南市五分局長因此右手臂有輕微燒燙傷。對此，國民黨主席朱立倫今（23）日受訪痛批，台灣基進是民進黨側翼、打手，真是台灣民主悲哀；國民黨高雄市長候選人柯志恩也直言，選舉不用這麼激化，她必須要表達譴責。
謝龍介昨於海安路舉辦競總成立大會，台灣基進市議員候選人李宗霖、吳依潔等共8人，於會場外聚集並拿出國民黨黨旗焚燒。當地台南五分局獲報後，局長洪頂力隨即率員警持滅火器撲滅，並舉牌警告強制驅離，過程中也導致洪頂力右手臂出現輕微燒燙傷。
朱立倫今南下高雄與柯志恩同台，他會後受訪痛批，基進黨長期做民進黨側翼、打手不是新聞，民進黨培養側翼、打手，造成台灣民主倒退，真的是台灣民主的悲哀。柯志恩也說，選舉可以不用搞到這麼激化，基進黨一天到晚說珍愛生命，結果竟用這麼激烈的舉動，更導致分局長因此受傷，她強調這樣的行為對台灣社會無任何道理，應該給予譴責。
此外，針對高雄市長陳其邁昨競選總部成立，現場預估人數達到5萬。柯志恩坦言，民進黨昨造勢的確「軍容壯大」，的確是有錢脈、金脈動員這麼多人，而國民黨只能在有限資源下，持續在巷口與廟口與人民對話，「人民感動都來自這些地方」，她也直言對民進黨軍榮壯大「嘆為觀止」，但國民黨就是走自己基層的路線。