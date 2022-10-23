鄭朝方推地方創生 攜手在地品牌打造竹北特色啤酒

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竹北市除了是個新興的科技城市，也有許多人選擇在竹北發展地方產業。津采酒業的釀酒師林坤生，致力打造在地特色，秉持以啤酒作為載體，找回城市記憶的精神，他釀造出的地方特色啤酒更曾獲世界啤酒冠軍。日前鄭朝方受邀前往竹北西區津采酒業工廠，鄭朝方表示，近期陸續拜訪許多竹北的地方創生產業，就是要方方面面的了解業者的需求，並期望未來當選市長後，在地方產業推廣上，能讓市公所扮演更加積極的角色。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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鄭朝方說，儘管竹北為新興城市，但仍然有許多在地農業跟其延伸的地方創生產業。津采酒業就是其中成功的範例之一。津采酒業作為竹北唯一的酒廠，使用了竹北在地的麥及其他風味作為原料，在推廣家鄉特色的同時，又能兼顧商業利益及品牌特色，更透過「鳳凰橋」這隻啤酒獲得兩個世界啤酒大賽的金牌(2019)和銅牌(2021)，讓竹北的啤酒躍升到國際舞台成為台灣之光。
鄭朝方進一步表示，未來擔任市長，會以津采酒業的成功經驗及商業模式為參考，彙整地方創生產業需求，擬定地方創生孵化器政策，讓津采酒業的成功經驗能拓展開來，協助更多有理想及剛起步的青創業者。
鄭朝方擔任行政院政務顧問並曾任陽明交通大學客座講師，對地方創生的耕耘及參與戮力很深。這些在農漁業地方創生業者甚至大新竹地區的經營者與創業者，多是鄭朝方的好友，也因此對各產業的政策及需求都有深刻的了解與見解。
鄭朝方認為，地方創生除了提供孵化器，讓青創業者願意來竹北創業外，如何利用現有的成功經驗，提供符合青創業者需求的配套，讓新創產業能成功突破創業時期的艱辛，是非常重要的環節。鄭朝方表示，青創產業不能只孵化不照顧。未來擔任竹北市長，願景要作為地方產業的加速器，進行配套政策及規劃，輔導產業升級及協助品牌創建，帶領竹北的產業成功轉型，進而真正振興竹北的在地產業。