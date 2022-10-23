女壘／李思詩拚全壘打王！嘉南鷹還沒放棄

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邱安汝完美7局 新北凱撒完封兆基穿山甲
2022企業女子壘球聯賽今(22日）（六）在新北市三重棒球場進行例行賽最後一週賽事，新北凱撒以6:0完封兆基穿山甲，邱安汝展現王牌氣勢，7局無失分，只被打5安打，2次三振奪勝。
此役兆基穿山甲受制邱安汝投球，全場只有5支安打，新北凱撒則是蠶食鯨吞，首局就靠「大砲」江慧娟敲安先馳得點。
2局下新北凱撒連拿3分，包括范云瑄、姜婷恩、陳家宜都敲安，再度拉開比數。
5局下劉瑄獲保送又開啟攻勢，江慧娟、潘慈惠都敲安，新北凱撒又拿2分奠定勝基。
李思詩又開轟 嘉南鷹還有機會追上
2022企業女子壘球聯賽今(22日）（六）在新北市三重棒球場進行例行賽最後一週賽事，新世紀黃蜂與福添福嘉南鷹再度對決，結果嘉南鷹靠著李思詩開轟，最終以9:5贏球，下半季跟全年戰績追上新世紀黃蜂還有機會。
此役兩隊形成打擊混戰，新世紀黃蜂首局就靠潘竹瑜2分彈先馳得點，不過嘉南鷹下半局仍靠蔡珈蓁控球失準，連續4保送，柯佳慧適時安打一口氣拿3分逆轉。
蔡珈蓁0.2局就被KO，4局下第二任投手朱怡珊也出現問題，張嘉芸、林志霙連續安打又追加分數，李思詩不但爭取全壘打王，自己也要為球隊建功，一棒轟出右外野2分砲，不愧5屆全壘打王美名。
不過新北凱撒5局上也利用對方失誤，蘇奕璇安打也打回2分，並在7局上又追加分數，可惜最終仍以4分差落敗。
嘉南鷹先發投手柯夏愛展現王牌氣勢，7局完投失5分，只有2分責失，被敲12支安打，3次三振拿下重要的一勝。
延長賽混戰 臺北臺產熊讚險勝兆基穿山甲
2022企業女子壘球聯賽今(22日）（六）在新北市三重棒球場進行例行賽最後一週賽事，第三場賽事由臺北臺產熊讚出戰兆基穿山甲，結果兩隊打完7局以5:5平手，延長賽8局上臺北臺產熊讚連續6支安打，最終以9:7贏球。
兆基出山甲此役推出杜雅婷先發，她4局投完被打3安打失3分無關勝敗，潘玉玲中繼1局失2分，楊淑媛後援3局失4分吞敗。
臺北臺產熊讚3局上先由張詠琦敲出安打先馳得點，加上邱鈺然敲出二壘滾地球形成野手選擇，再度追加分數。
4局上臺北臺產熊讚再度利用失誤搶分，5局上則是黃語嫣、謝雅琪連續安打又打回2分。
一度以5分領先的臺北臺產熊讚，卻被兆基穿山甲反攻，5局下先打下2分，6局下游惠幀關鍵安打帶領下又打回3分追平。
延長賽卻風雲變色，臺北臺產熊讚單局連續6支安打，包括周志凌、張詠琦、林沛昀連續安打，一口氣狂得4分，最後以2分差贏球。