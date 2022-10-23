民進黨指藍營遭中共捨棄 朱立倫：「抗綠」聲音遠大一切
中共二十大昨正式閉幕，由於國台辦主任劉結一、全國政結主席汪洋等人被視為藍營對中共的主要窗口，但這次卻未進入中央委員會名單中，綠營認為夾在中間的國民黨，已遭到中共徹底放棄。對此，國民黨主席朱立倫今（23）日受訪諷刺，民進黨每次都想透過中共勝選，但現在台灣都在講要「抗綠」，因為民進黨做太爛，抗議聲音遠於一切。
針對中共第20屆中央委員名單，民進黨立委羅致政表示，中共這次對台人馬全換，讓國民黨失去對外號稱的溝通管道；民進黨立委趙天麟則說，中共二十大預計將持續戰狼外交，對民主陣營持續採取鬥爭，而夾在中間、走親中路線的國民黨已遭到徹底放棄。
談到中共二十大結果，朱立倫今受訪先是說，國民黨立場是永遠捍衛中華民國，盼能夠守護民土自由與維護區域和平，兩岸關係現在很嚴峻，這是一個很大的挑戰，未來這幾年不管朝野政黨，都應嚴肅面對這些問題，「民進黨不要再用國內政治操控，造成兩岸更緊張對立」。朱立倫也呼籲對岸，要以和平為最重要目標，共同面對讓下一代都能在和平環境中成長。
至於綠營評估國民黨遭中共拋棄，朱立倫則表示，民進黨每次都很開心，最希望中共當他們助選人，藉此贏得勝選，「但現在台灣大家都在講要抗綠，因為綠實在做太爛、民進黨太糟糕，抗議聲音已經遠大於一切。」朱立倫直言，國民黨是堅持兩岸透過交流對話，路線都非常穩健，從過去、現在到未來都是一樣。