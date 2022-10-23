快訊／習近平確定連任總書記！中共新政治局常委登場

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今年59歲的現任國務院副總理胡春華，曾歷任共青團中央書記處第一書記、河北省長、內蒙古自治區黨委書記、廣東省委書記等。因從政資歷完整，且在進入中共中央政治局後已有10年，一度被外界看好是「入常」熱門人選，但仍沒有進入新一屆政治局常委會。
習近平再任總書記，展開第三任期，並將續任國家主席與中央軍委主席。若按照慣例，常委的排序將會預示各自的職務，因此李強、趙樂際將會是國務院總理高機率人選。但相關人員的國家機關職務必須等到明年3月全國兩會後才會揭曉。
63歲的上海市委書記李強曾任江蘇省委書記、江蘇省人大常委會主任、浙江省委副書記、浙江省長等，在十九大之後主政上海，二十大高聲政治局常委。過去在抗疫表現上，落實「清零」，嚴格執行上海封控。
66歲的廣東省委書記李希，是中共十八屆中央候補委員，在十九屆時躍升常為政治局委員，過去長期在甘肅、陝西工作，曾任甘肅省蘭州市委副書記、張掖地委書記、陝西省延安市委書記、上海市委副書記、遼寧省長、遼寧省委書記、廣東省委書記等職。
66歲的蔡奇是習近平在福建和浙江的舊部屬，升官速度十分快，2014年從地方調入中央後，便擔任中央國家安全委員會辦公室副主任。曾任北京市委書記。
60歲的丁薛祥是中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任兼國家主席辦公室主任、中央和國家機關工委書記。曾任中央辦公廳主持常務工作的副主任（正部長級）兼國家主席辦公室主任、上海市委常委、政法委書記等。
25名中央政治局委員分別為（按姓氏筆畫為序排列），丁薛祥、習近平、馬興瑞、王毅、王滬寧、尹力、石泰峰、劉國中、李希、李強、李干傑、李書磊、李鴻忠、何衛東、何立峰、張又俠、張國清、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、趙樂際、袁家軍、黃坤明、蔡奇。