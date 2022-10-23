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習近平連任中共總書記　學者分析：2027續當最高領導人

▲中共第二十屆中央委員會舉行一中全會，確定習近平繼續出任總書記，並公布包含習在內，共7人的中共中央政治局常委名單。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共第二十屆中央委員會舉行一中全會，確定習近平繼續出任總書記，並公布包含習在內，共7人的中共中央政治局常委名單。（圖／美聯社／達志影像）

記者翁子竣／台北報導

2022-10-23 15:01:01

中共第二十屆中央委員會今（23）日舉行第一次全體會議（一中全會），習近平打破任期限制，確定成功連任總書記，展開第三任期。對此，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受《NOWnews今日新聞》採訪分析，從這次政治局常委名單中，並未看到接班人，因此習2027年會繼續擔任最高領導人；國民黨立委李德維受訪則表示，中國的對台系統，則會以台灣選舉作重要觀察指標。

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一中全會習近平一如外界預期，再度出任總書記一職。另外，會上也選出新一屆中共中央政治局常委，名單除習近平外還有李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥及李希共7人。

針對一中全會結果，張五岳受訪直言，此次中共高層人事部署，習近平不僅確認連任總書記，也是宣告2027年中共二十一大，習將繼續擔任最高領導人角色。他分析，若2027要交棒，今年就必須安排人選歷練，但從這次7名政治局常委中，並未看到未來可能接班人。

張五岳表示，另從這次20大報告也可觀察到，很多事項不只談到過去與未來5年，甚至還跨到2035年，因此從中共願景角度來看，並非以未來5年為最重要指導方針。

張五岳進一步表示，由於最高領導人沒變，「總體對台政策大部分方針不變」，但中共會更加強化反對外部勢力，特別是美國在台獨議題操作，且中共也會穩健推動統一歷史進程。他強調，北京政府未說5年內完成和平或武力統一，「但北京絕不會在未來5年，只讓統一成為口號宣示，而沒有具體推進作法。」

對於習近平打破任期限制連任，李德維受訪認為，不諱言習得連任如外界預期「100%會發生」，並且綜觀中華民國到中國大陸歷史，也沒有發生過，全世界都很關注；依據他們過往對中國了解，這次共產黨與政府人士都有大幅度改變，尤其對台系統改變幅度更大。

李德維指出，中國的對台系統，應會先觀察台灣2022、2024年選舉結果做重要指標，並不會如國安局長陳明通所言，中國大陸2023年會採取「以戰逼談」策略。李德維也談到，自民進黨政府上任後，兩岸關係迅速走向負面，可看到習近平在這次二十大口頭報告中，未見其談到九二共識，甚至還將反台獨寫進黨章中。

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