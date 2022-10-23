習近平連任中共總書記　學者分析：2027續當最高領導人

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對一中全會結果，張五岳受訪直言，此次中共高層人事部署，習近平不僅確認連任總書記，也是宣告2027年中共二十一大，習將繼續擔任最高領導人角色。他分析，若2027要交棒，今年就必須安排人選歷練，但從這次7名政治局常委中，並未看到未來可能接班人。
張五岳表示，另從這次20大報告也可觀察到，很多事項不只談到過去與未來5年，甚至還跨到2035年，因此從中共願景角度來看，並非以未來5年為最重要指導方針。
張五岳進一步表示，由於最高領導人沒變，「總體對台政策大部分方針不變」，但中共會更加強化反對外部勢力，特別是美國在台獨議題操作，且中共也會穩健推動統一歷史進程。他強調，北京政府未說5年內完成和平或武力統一，「但北京絕不會在未來5年，只讓統一成為口號宣示，而沒有具體推進作法。」
對於習近平打破任期限制連任，李德維受訪認為，不諱言習得連任如外界預期「100%會發生」，並且綜觀中華民國到中國大陸歷史，也沒有發生過，全世界都很關注；依據他們過往對中國了解，這次共產黨與政府人士都有大幅度改變，尤其對台系統改變幅度更大。
李德維指出，中國的對台系統，應會先觀察台灣2022、2024年選舉結果做重要指標，並不會如國安局長陳明通所言，中國大陸2023年會採取「以戰逼談」策略。李德維也談到，自民進黨政府上任後，兩岸關係迅速走向負面，可看到習近平在這次二十大口頭報告中，未見其談到九二共識，甚至還將反台獨寫進黨章中。