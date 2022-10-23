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體育界來相挺　陳其邁體育後援會擠進700人

▲陳其邁的體育後援會正式成立。（圖／陳其邁競辦提供）
▲陳其邁的體育後援會正式成立。（圖／陳其邁競辦提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-10-23 15:39:44

距離年底九合一大選只剩下30多天，而在今（23）天，陳其邁的體育後援會也正式成立，高雄市體育總會理事長、挺邁體育界後援總會會長許文宗讚陳其邁是最挺體育團隊的市長，短短兩年的時間，目前已經落成啟用及興建中的運動中心就有14處，希望大家支持陳其邁，讓對市政不分黨派的市長做更多的建設。

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許文宗表示，他在高雄市服務幾十年，碰到很多的市長，發現陳其邁是最挺體育團隊的市長，陳其邁剛主政高雄市的時候，高雄只有一個鳳山運動園區，可是其他幾都至少都有8處以上的運動中心，陳市長在短短兩年的時間，目前已經落成啟用以及積極興建中的運動中心有14處，可以說是在全國已經居於領先的情況。

在這個關鍵的時刻，所有體育界的朋友應該一起來挺全民市長、陳其邁市長，能夠讓他高票當選，往後的四年他帶領市府團隊，做更多的建設，相信陳其邁市長領導的團隊對於體育團隊、體育活動也會特別支持。

陳其邁則表示，高雄的運動中心，到今天中午已經有5處開始使用，希望在未來的四年裡面，14個運動中心都可以完工，為了要身體健康，要給大家好的運動場所，所以他上任以後，運動中心就是最關心、也最重要的政策。

另外在這幾年，高雄運動的預算，110年是9.8億到今年編列了13.7億，總共多了39％，運動中心兩年總共投入10億；至於選手的補助，兩年總共4.4億，明年的預算還會加倍成長，而且還特別成立一個基金，市政府每年都撥1億的預算在運動發展基金。

另外，對選手的培訓，包括全運、身心障礙運動會經營團教練的獎助金，也都增加，在破紀錄、連勝的獎助金也都增加，而培訓的費用在110年是600萬，到今年編列的預算已經達到750萬，全民運培訓費用增加到150萬，他也特別說明，全運培訓的費用111年是750萬，在明年會增加到1500萬。

就像比賽一樣，百尺竿頭更進一步，陳其邁說，希望未來高雄能夠成為全民熱愛運動的城市，因為有最好的設施，有最完善的制度，也可以讓更多優秀的選手在結束選手生涯之後能夠無縫接軌，到各運動產業發揮所長，也能負起培育下一代運動選手、最好的培訓工作。

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