體育界來相挺　陳其邁體育後援會擠進700人

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在這個關鍵的時刻，所有體育界的朋友應該一起來挺全民市長、陳其邁市長，能夠讓他高票當選，往後的四年他帶領市府團隊，做更多的建設，相信陳其邁市長領導的團隊對於體育團隊、體育活動也會特別支持。
陳其邁則表示，高雄的運動中心，到今天中午已經有5處開始使用，希望在未來的四年裡面，14個運動中心都可以完工，為了要身體健康，要給大家好的運動場所，所以他上任以後，運動中心就是最關心、也最重要的政策。
另外在這幾年，高雄運動的預算，110年是9.8億到今年編列了13.7億，總共多了39％，運動中心兩年總共投入10億；至於選手的補助，兩年總共4.4億，明年的預算還會加倍成長，而且還特別成立一個基金，市政府每年都撥1億的預算在運動發展基金。
另外，對選手的培訓，包括全運、身心障礙運動會經營團教練的獎助金，也都增加，在破紀錄、連勝的獎助金也都增加，而培訓的費用在110年是600萬，到今年編列的預算已經達到750萬，全民運培訓費用增加到150萬，他也特別說明，全運培訓的費用111年是750萬，在明年會增加到1500萬。
就像比賽一樣，百尺竿頭更進一步，陳其邁說，希望未來高雄能夠成為全民熱愛運動的城市，因為有最好的設施，有最完善的制度，也可以讓更多優秀的選手在結束選手生涯之後能夠無縫接軌，到各運動產業發揮所長，也能負起培育下一代運動選手、最好的培訓工作。