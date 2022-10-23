若非「他」、遲早被吃案！林佳龍：要替恩恩爸繼續奮鬥
民進黨新北市長候選人林佳龍今（23）日出席與新北市議員候選人卓冠廷聯合競選總部成立大會，林佳龍在致詞時強調，如果不是卓冠廷，「恩恩案」遲早會被吃案，現在他還要替恩恩爸爸繼續奮鬥。
林佳龍表示，當初在電視台談話節目中，如果不是因為卓冠廷勇於挺身發言，「恩恩案」遲早會被吃案，現在自己還要替孤單的恩恩爸爸繼續奮鬥，不能因為這件事情風頭過了，沒有一個真相，要怎樣有公平、正義。
林佳龍在受訪時媒體提到對手新北市長侯友宜在嘉義同鄉會哽咽，強調如果侯市長能夠為恩恩來哽咽，能夠疼惜恩恩爸的心情，而不是口口聲聲說市民是頭家、是最大咖，卻有這麼多新北市民被欺負、被霸凌，如果侯市長的哽咽是為了市民，犧牲了孩子找不到真相，市民被警察打無處伸張，還要被告，那他會很欽佩；但如果是為了自己的選票在哽咽，這種市長或未來想要競逐大位，心中沒有人民的，最後會被看破手腳，呼籲侯友宜「恩恩爸也是新北市民，也是你講的頭家跟大咖，趕快跟恩恩爸聯絡，然後傾聽一起找出真相，走出悲劇」。
林佳龍在竟總成立大會上提到，卓冠廷回到自己故鄉，是人生一個重大決定，之前有來詢問過自己與他妻子洪慈庸的意見，因為好的人才大家都在搶，台中也有人要他去選，所以最後建議冠廷回到故鄉，因為這是他的根、人生精華、已經歷練這麼多的職務，能夠對家鄉有貢獻，做土樹三鶯的新好議員，選好人才，就有好將來。
卓冠廷則呼籲支持者堅定支持，承諾當選市議員絕對不會讓大家失望，絕對全力以赴。有一些人會說「很穩」，但分票下去後，最希望當選的人選卻高票落選，因此他希望大家當冠廷的分身，讓他高票當選。