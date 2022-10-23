楊祐寧無緣金鐘影帝！自爆「拖累其他入圍男星」：都怪我
第57屆金鐘獎「戲劇類」已於昨（22）日晚間順利落幕。其中演員楊祐寧分別以《華燈初上》和《良辰吉時》入圍金鐘獎戲劇最佳男主角和迷你劇集男主角，豈料雙雙槓龜，他也坦言「很失望，因為很在乎」，今（23）日更發文，透露敗給「影帝」陳亞蘭的關鍵，竟然是因為「梅子」。
楊祐寧今日在臉書發文，表示昨晚金鐘獎廣告破口時，各家妝髮湧入替藝人補妝調髮遞水塞糖，他的化妝師拿了一包梅子給他，「整晚戴著口罩，嘴裡就想含個酸酸甜甜的味道，於是我也分給前前後後的主角們」。
楊祐寧說，當時亞蘭姐剛好去換衣服，沒吃到梅子，而其他有入圍男主角獎、男配角獎的人都吃了梅子，只有沒吃到梅子的陳亞蘭獲得影帝，也讓他自嘲「然後聽到有人說就是因為梅子，我們現在只能望梅止渴了」，最後他也笑說，「對不起，都怪我，梅什麼梅啦，幹嘛不帶粽子」，更在文末Hashtag「錘子和烏龜」的表情符號，表示「槓龜」。
貼文一出，網友全笑翻，「『梅』關係啦…入圍就是肯定」、「下次真的要帶粽子了」、「梅子：怪我囉？」「原來都是梅子的錯」、「不管有沒有拿到獎，永遠是我們大家的成哥」、「梅子：我怎麼了我」、「笑死」、「吃梅的都沒了」、「好好笑」。（編輯：郭佩蓉）