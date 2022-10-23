愛莉莎莎「爆轉行」不當YouTuber了？曬泳裝照親揭新職業
擁有百萬訂閱的YouTuber愛莉莎莎不僅長相甜美，幽默搞笑的風格也使她圈粉無數，IG更坐擁近59萬粉絲追蹤，人氣超旺。不過，愛莉莎莎不當YouTuber了嗎？她今（23）晚在IG自爆「要轉行了」，更曬出泳裝照，親自揭開「新職業」，讓網友直呼「未來真的很難說，莎莎加油，期待欸」、「好期待」。
愛莉莎莎今（23）日在IG發文，曬出泳裝照，只見她坐在泳池邊，頭上還掛著一朵雞蛋花，露出深邃事業線和白皙美腿。她透露，兩年前有個超準的算命師曾經告訴她「兩年後，妳會走文昌運，會開始當老師」，當時她心想「我YouTube做的好好的，喜歡的要命，誰他X要當老師，有夠不準」。
豈料兩年後的現在，線上課程開始盛行，「沒想到我還真的跟線上課程平台簽約，要準備當線上課程老師了」，她提及，自己在備課的過程，做的比YouTube還興奮，「因為我發現，假如我做YouTube的能力是100分，我做課程的能力就是200分，發現了一個比原本熟悉的領域更擅長的事，能量爆表」。
貼文及照片一出，網友也紛紛留言祝福，「期待課程」、「莎莎最讚了」、「未來真的很難說，莎莎加油（期待欸）」、「我愛莎莎」；不過，也有網友好奇「當什麼老師呀」，對此，她也親自回覆「自媒體行銷」。（編輯：郭佩蓉）